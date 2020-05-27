Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус: сколько в Украине пограничников болеют COVID-19
Коронавирус: сколько в Украине пограничников болеют COVID-19
ООС: наемники РФ на Донбассе обстреляли участок разведения у Золотого
ООС: наемники РФ на Донбассе обстреляли участок разведения у Золотого
Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
СМИ: Принц Гарри обратился к отцу из-за финансовых проблем
СМИ: Принц Гарри обратился к отцу из-за финансовых проблем

"Я должна верить": Дженнифер Лопес огорчена из-за отложенной свадьбы

"Я должна верить": Дженнифер Лопес огорчена из-за отложенной свадьбы
18:55 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:50-летняя исполнительница и ее жених, 44-летний экс-бейсболист Алекс Родригес, планировали пожениться в этом году, но пандемия коронавируса заставила их пересмотреть свои планы.

Дженнифер Лопес до сих пор переживает из-за отмены свадьбы, которую они с женихом Алексом Родригесом должны были устроить в начале лета. Пара была обручена в течение года и планировала большой праздник, но эпидемия вынудила их отложить подготовку.

"У меня немного разбито сердце, потому что у нас были большие планы. Но я думаю, что у Бога более масштабный план, поэтому нам просто нужно подождать и посмотреть, - сказала она во вторник в видеочате "Today Show". - Может быть, будет лучше. Я должна верить, что так и будет".

Пока 50-летняя звезда и ее жених-бейсболист ничего не планируют, наблюдая за обстановкой в США и мире.

Андреа Бочелли переболел коронавирусом и стал донором плазмы

"Сейчас планов нет. Нужно просто подождать и посмотреть, как все это закончится. Знаете, это разочаровывает. После Суперкубка и съемок реалити-шоу "World of Dance" я собиралась взять перерыв, что мы и делаем сейчас. Но вы знаете, у нас было много планов на это лето и на этот год, а сейчас все как будто приостановлено".

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес обручились в марте 2019 года, когда влюбленный спортсмен предложил певице кольцо стоимостью более 1 миллиона долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Дженнифер Лопес, Алекс Родригес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
02 Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
03 Победительница Холостяк 10 Даша Ульянова опубликовала пикантные снимки
04 Новых больных в Украине меньше, чем выздоровевших: ситуация по областям
05 Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине поменяли правила прописки
В Украине поменяли правила прописки
Украинцев предупредили об ухудшении погоды
Украинцев предупредили об ухудшении погоды
Нацбанк ухудшил прогноз падения экономики Украины
Нацбанк ухудшил прогноз падения экономики Украины
&quot;Я должна верить&quot;: Дженнифер Лопес огорчена из-за отложенной свадьбы
"Я должна верить": Дженнифер Лопес огорчена из-за отложенной свадьбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь