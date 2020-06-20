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Анджелина Джоли впервые объяснила, почему развелась с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли впервые объяснила, почему развелась с Брэдом Питтом
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Американская актриса и многодетная мама высказывается на тему развода крайне редко.

Голливудские супруги расторгли брак еще четыре года назад, однако тема их развода до сих пор волнует поклонников по всему миру. Анджелина Джоли призналась, что союз с Брэдом Питтом мешал благосостоянию их детей.

Однако в интервью для издания Vogue Анджелина Джоли все же решила подчеркнуть, что о разрыве со знаменитым актером не жалеет, ведь гармония детей для нее всегда оставалась в приоритете.

Я развелась ради благосостояния своей семьи. Это было правильное решение. И я по сей день сосредоточена на благополучии детей, – объяснила Анджелина Джоли. 

 
 
 
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Do you remember that time ? #AngelinaJolie #bradpitt #oscar

Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolie_offiicial)

Звезда также призналась, что после развода долго не решалась говорить о разрыве публично, а ее молчанием воспользовались в прессе. Именно поэтому шестерым детям актеров пришлось услышать немало клеветы и ложных утверждений о себе. Однако, как уверяет Анджелина Джоли, ее дочери и сыновья – "смелые и сильные" молодые люди.

Что известно о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта?

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Популярные и успешные актеры начали встречаться в 2005 году, завязав роман на съемочной площадке боевика "Мистер и миссис Смит". Брак влюбленные тайно узаконили на скромной свадебной церемонии во Франции в 2014 году. У них родилось трое детей: 14-летняя Шайло и 11-летние двойняшки Вивьен и Нок. Кроме этого, голливудские актеры воспитывали 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса и 15-летнюю Захару, которых усыновили.

Однако после двух лет брака в 2016 году Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод, а судебный процесс длился до апреля 2019 года. Причиной разрыва стали разногласия супругов в методах воспитания детей. В прессе ходили слухи, что актриса решила расстаться из-за того, что Брэд Питт поднял руку на сына Мэддокса. Но эти предположения не подтвердились.

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Все по теме:

Анджелина Джоли, Отношения, Брэд Питт, Развод, Знаменитости.

Автор:

Телеграф
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