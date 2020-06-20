Солистка KAZKA Александра Зарицкая предупредила о мошенниках, использующих ее имя

Недобросовестные дельцы часто действуют от лица знаменитостей. Объясняется это просто - любимый артист вызывает больше доверия, а значит шансы продать "чудодейственное средство" значительно увеличиваются.
В сети аферистов ранее попадали Катя Осадчая, Потап, Настя Каменских, alyona.alyona, а теперь жертвой мошенников стала Александра Зарицкая.
Об этом вокалистка украинской группы KAZKA сообщила в своем Instagram.
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❗️❗️❗️УВАГА❗️❗️❗️ Я ніколи не вживала жодних препаратів для схуднення!!! Декілька тижнів ви мені пишете у різних соцмережах і питаєте чи справді я пила якісь пігулки для схуднення. НІ! Це не так! Не вірте в чудодійні методи схуднення завдяки таблеткам, чаям, пігулкам або ще якимсь дивним засобам!!! Тільки спорт і здорове харчування!!! #kazka #kazkaband #fake
"Я никогда не принимала никаких препаратов для похудения! Несколько недель вы мне пишете в различных соцсетях и спрашиваете пила ли я какие-то таблетки для похудения. Нет! Это не так! Не верьте в чудодейственные методы похудения благодаря чаям, таблеткам или еще каким-то странным средствам! Только спорт и здоровое питание", - пишет Зарицкая.