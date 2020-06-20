Солистка KAZKA Александра Зарицкая предупредила о мошенниках, использующих ее имя

Артистка опубликовала два скрина фейковых публикаций и призвала фанов не вестись на подобные провокации. От лица Александры рекламируют средство для похудения.

Недобросовестные дельцы часто действуют от лица знаменитостей. Объясняется это просто - любимый артист вызывает больше доверия, а значит шансы продать "чудодейственное средство" значительно увеличиваются.

В сети аферистов ранее попадали Катя Осадчая, Потап, Настя Каменских, alyona.alyona, а теперь жертвой мошенников стала Александра Зарицкая.

Об этом вокалистка украинской группы KAZKA сообщила в своем Instagram.

"Я никогда не принимала никаких препаратов для похудения! Несколько недель вы мне пишете в различных соцсетях и спрашиваете пила ли я какие-то таблетки для похудения. Нет! Это не так! Не верьте в чудодейственные методы похудения благодаря чаям, таблеткам или еще каким-то странным средствам! Только спорт и здоровое питание", - пишет Зарицкая.