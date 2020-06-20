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Катя Осадчая умилила cеть летним образом (Фото)

Катя Осадчая умилила cеть летним образом (Фото)
Обновлено 12:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Катя Осадчая игриво позировала в легком полосатом костюме, который непременно пригодится в летнем гардеробе.

Популярная телеведущая вернулась к работе и все чаще показывает кадры со съемочной площадки. 

Если раньше семейные вечера звездные супруги проводили дома, то с ослаблением карантина – на работе под прицелом камер. Похоже, съемки изрядно вдохновляют пару, ведь телеведущие с радостью делятся с фолловерами закулисными кадрами со съемок. Катя Осадчая на личной странице в инстаграме показала очередной стильный образ.

Летний образ Кати Осадчей 

 
 
 
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П’ятниця вечір? Нехай це буде автопаті #працівникителебачення #працюємо

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Перед камерой знаменитость появилась в легком наряде, который станет идеальным образом в жаркий летний день. На ней светло-голубой полосатый костюм свободного кроя. Широкие брюки и рубашка размера оверсайз хоть и скрыли стройное тело ведущей, однако позволили ей чувствовать себя комфортно. Изюминку look Кате Осадчей добавило откровенное декольте, которое акцентировало на ее хрупкости.

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Образ звезда дополнила светлыми балетками. Неотъемлемым элементом стала яркая косынка, которой Осадчая собрала легкие локоны назад. Идеальным был и макияж знаменитости, однако ее главный аксессуар – искренняя улыбка.

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Все по теме:

Знаменитости, Образ, Катя Осадчая, Летний стиль.

Автор:

Телеграф
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