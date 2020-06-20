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Тина Кароль поразила сеть соблазнительным фото

Тина Кароль поразила сеть соблазнительным фото
Обновлено 08:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Тина Кароль взбудоражила воображение поклонников новой публикацией. На ее личной странице в инстаграме появилось фото, на котором она показала всю сексуальность и соблазнительность.

Популярная украинская певица Тина Кароль в очередной раз потрясла поклонников соблазнительным фото. Звезда томно позировала перед камерой, прикрыв грудь букетом пионов.

Артистка неоднократно появлялась на фотографиях в соблазнительных образах. Она демонстрировала стильные и привлекательные наряды, показывала пикантные формы и спортивную фигуру. Теперь она решила объединить фотографии в яркий цветочный коллаж.

Тина на фото в нежно-розовом пиджаке. Она держит в руках букет пионов, который прижала к груди. Роскошные волосы исполнительница уложила в фирменные локоны и сделала макияж с акцентом на глазах. 

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль ph @kulakowskiy

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

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Внимание привлекает проницательный взгляд Кароль. Она смотрит прямо в камеру, что завораживает. На другом снимке звезда закрыла глаза и подняла голову вверх. Оба кадра невероятно страстны. Особую атмосферу добавляют солнечные лучи, которые падают на лицо певицы.

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Все по теме:

Соблазн, Тина Кароль, соблазнительные фото.

Автор:

Телеграф
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