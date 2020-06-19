"Говорите тише, я рядом": Маша Ефросинина поделилась историей о неловком моменте из-за ее новой прически

Так, на своей странице в Instagram телезвезда поделилась курьезной историей, которая произошла с ней в одном из столичных заведений. Ефросинина стала случайным свидетелем разговора, который касался ее новой стрижки.
"Тот неловкий момент, когда за соседним столиком обсуждают, как тебе не идет челка, но из-за нее же не узнают и говорят супер громко", - написала телеведущая, добавив хэштеги #говоритетише #ярядом.
Фолловеров позабавил рассказ ведущей и они тут же поинтересовались, не вмешалась ли она в разговор.
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"Умоляю, скажите, что вы сделали этот момент эпичным и попросили их не обсуждать чужие челки", - написала одна из подписчиц Ефросининой. Телеведущая ответила на комментарий еще более смешной историй.
"Однажды беременной я была на маникюре в салоне! И вдруг одна женщина на весь зал крикнула: "Эй, а кто знает разродилась ли там Ефросинина?". Я встала, подошла к ней и сказала: "Еще нет, простите! Дайте ваш номер, я сразу лично сообщу". Ей стало в момент плохо, она начала задыхаться! С тех пор я не включаюсь в чужие беседы", - рассказала она.