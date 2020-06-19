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"Говорите тише, я рядом": Маша Ефросинина поделилась историей о неловком моменте из-за ее новой прически

"Говорите тише, я рядом": Маша Ефросинина поделилась историей о неловком моменте из-за ее новой прически
19:38 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Недавно Маша Ефросинина стала обладательницей густой трендовой челки. Однако такой эксперимент с внешностью пришелся по вкусу далеко не всем. Сначала хейтеры критиковали новый имидж ведущей в соцсетях, а теперь переключились в реальную жизнь.

Так, на своей странице в Instagram телезвезда поделилась курьезной историей, которая произошла с ней в одном из столичных заведений. Ефросинина стала случайным свидетелем разговора, который касался ее новой стрижки.

"Тот неловкий момент, когда за соседним столиком обсуждают, как тебе не идет челка, но из-за нее же не узнают и говорят супер громко", - написала телеведущая, добавив хэштеги #говоритетише #ярядом.

Фолловеров позабавил рассказ ведущей и они тут же поинтересовались, не вмешалась ли она в разговор.

 
 
 
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"Умоляю, скажите, что вы сделали этот момент эпичным и попросили их не обсуждать чужие челки", - написала одна из подписчиц Ефросининой. Телеведущая ответила на комментарий еще более смешной историй.

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"Однажды беременной я была на маникюре в салоне! И вдруг одна женщина на весь зал крикнула: "Эй, а кто знает разродилась ли там Ефросинина?". Я встала, подошла к ней и сказала: "Еще нет, простите! Дайте ваш номер, я сразу лично сообщу". Ей стало в момент плохо, она начала задыхаться! С тех пор я не включаюсь в чужие беседы", - рассказала она.

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Прически, Маша Ефросинина, Прически 2020.

Автор:

Телеграф
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