"Одевайте градонепробиваемое пальто": Леся Никитюк пожаловалась на непогоду в Киеве

29 июня в Украине сильная жара сменилась проливными дождями. Непогода настигла и Киев - в столице прошел град. Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, видимо возвращаясь со съемок программы "Хто зверху?", попала в самый "центр событий", о чем рассказала у себя в соцсетях.

На своей странице в Инстаграм леди Ле опубликовала несколько сторис, на которых показала "масштабы" непогоды в столице. Теледива показала несколько видео, на которых видно и слышно, как большие кусочки льда бьются об автомобиль и дорогу.

"Одевайте градонепробиваемое пальто" - посоветовала своим подписчикам Никитюк.

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк опубликовала несколько забавных видео со съемок шоу "Хто зверху?". На них телеведущая предстала в образах русалки и дракона.