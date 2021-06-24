Жара в Украине бьет рекорды: удивлены даже синоптики

Знойная жара в Украине продлится до конца этой недели, а синоптики уже фиксируют самые высокие показатели плюсовой температуры.

Синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook, что сильная жара 24 июня наблюдалась на севере Украины: до +36, +37 градусов.

В среду, 23 июня, в Чернигове был зафиксирован температурный рекорд, пишет "Суспільне | Новини". По словам дежурного синоптика Черниговского областного гидрометцентра Инны Овсиенко, столбик термометра в этот день достиг рекордной отметки в 35,3° градусов по Цельсию. Такой жары в Чернигове ожидают еще три дня.

До этого температурный рекорд установили более полувека назад - в 1964 году и достиг он тогда 33,8 градуса.

В четверг, 24 июня, синоптики Львовского регионального гидрометцентра зафиксировали 32,4ºС тепла, что является абсолютным рекордом за все 75 лет наблюдений. Об этом пишет Zaxid.Net.

В пятницу, 25 июня, на Львовщине ожидают, что температура может достигнуть отметки 30-32º. Это станет новым абсолютным рекордом температуры.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ближайшие выходные жара в Украине немного спадет.