После адской жары города Украины засыпает градом: видео непогоды

В Украине в последние дни сильная жара сменяется проливными дождями и наоборот.

Во вторник, 29 июня, жители ряда регионов смогли наблюдать не только дожди, но и другие "подарки" с неба.

Как сообщает запорожское издание 061, в Вознесеновском районе выпал град размером с фасолину.

К счастью, там это действо продолжалось не более пяти минут, а потому шарики льда не нанесли серьезного ущерба горожанам, как это было недавно в Киевской области.

Впрочем, согласно предупреждениям ГСЧС, грозы в области могут идти до конца дня, а местами ожидаются сильные порывы ветра.

Град выпал и в Киевской области. Досталось, как самому Киеву, так и расположенным неподалеку Броварам.

Тем временем в другом городе Киевщины - Яготине, жара во вторник была настолько сильной, что в местной реке Малый Супий заживо сварилась рыба.