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После адской жары города Украины засыпает градом: видео непогоды

После адской жары города Украины засыпает градом: видео непогоды
Обновлено 17:44 Сегодня Телеграф Фото: 061

В Украине в последние дни сильная жара сменяется проливными дождями и наоборот. 

Во вторник, 29 июня, жители ряда регионов смогли наблюдать не только дожди, но и другие "подарки" с неба. 

Как сообщает запорожское издание 061, в Вознесеновском районе выпал град размером с фасолину. 

К счастью, там это действо продолжалось не более пяти минут, а потому шарики льда не нанесли серьезного ущерба горожанам, как это было недавно в Киевской области

Впрочем, согласно предупреждениям ГСЧС, грозы в области могут идти до конца дня, а местами ожидаются сильные порывы ветра. 

Град выпал и в Киевской области. Досталось, как самому Киеву, так и расположенным неподалеку Броварам. 

Тем временем в другом городе Киевщины - Яготине, жара во вторник была настолько сильной, что в местной реке Малый Супий заживо сварилась рыба.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 172

Все по теме:

Киев, Погода, Запорожье, Дожди, Град, Бровары.
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