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Анита Луценко призналась, на сколько похудела после рождения дочери (фото, видео)

Анита Луценко призналась, на сколько похудела после рождения дочери (фото, видео)
Обновлено 08:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram Анита Луценко

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Анита Луценко впервые стала мамой в 2016 году. У нее и ее возлюбленного Александра, которого Анита показала только в июне 2021 года, родилась дочка Мия.

На последних месяцах беременности тренер проекта "Зважені і щасливі" очень поправилась, и, по признанию Луценко в интервью Екатерине Осадчей, весила 80 кг.

После родов многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу приняла решение не расслабляться и сбросила около 30 кг. Всему этому способствовала правильная мотивация Аниты, которой нужно было похудеть для обложки собственной книги за четыре месяца.

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"Всегда важно придумать себе какую-то цель, и у меня цель была попасть на обложку своей книги о теле. Уже дизайнером было заложено, что здесь должны быть мои фото в купальнике. Книга уже написана и нужно ее выпускать. Я понимала, что мне нужно прийти в форму. Стало 52 кг, но немножечко уже увлеклась", - рассказала тренер.

Также Анита призналась, что не хотела быть той мамой, которая забросила себя и расслабилась.

Анита Луценко беременная

Сейчас тренер держит себя в форме и делится фото своего стройного тела на официальной странице в Инстаграме. Стоит уточнить, что Анита Луценко против различных диет. Она рекомендует заниматься спортом и употреблять здоровую пищу, позволяя иногда побаловать себя вредной вкусняшкой.

Анита Луценко

Анита Луценко

Анита Луценко

Ранее Анита Луценко продемонстрировала стройную фигуру в роскошном черном платье с разрезом.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дети, Похудение, Анита Луценко.
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