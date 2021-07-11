Анита Луценко призналась, на сколько похудела после рождения дочери (фото, видео)

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Анита Луценко впервые стала мамой в 2016 году. У нее и ее возлюбленного Александра, которого Анита показала только в июне 2021 года, родилась дочка Мия.

На последних месяцах беременности тренер проекта "Зважені і щасливі" очень поправилась, и, по признанию Луценко в интервью Екатерине Осадчей, весила 80 кг.

После родов многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу приняла решение не расслабляться и сбросила около 30 кг. Всему этому способствовала правильная мотивация Аниты, которой нужно было похудеть для обложки собственной книги за четыре месяца.

"Всегда важно придумать себе какую-то цель, и у меня цель была попасть на обложку своей книги о теле. Уже дизайнером было заложено, что здесь должны быть мои фото в купальнике. Книга уже написана и нужно ее выпускать. Я понимала, что мне нужно прийти в форму. Стало 52 кг, но немножечко уже увлеклась", - рассказала тренер.

Также Анита призналась, что не хотела быть той мамой, которая забросила себя и расслабилась.

Сейчас тренер держит себя в форме и делится фото своего стройного тела на официальной странице в Инстаграме. Стоит уточнить, что Анита Луценко против различных диет. Она рекомендует заниматься спортом и употреблять здоровую пищу, позволяя иногда побаловать себя вредной вкусняшкой.

Ранее Анита Луценко продемонстрировала стройную фигуру в роскошном черном платье с разрезом.