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Анита Луценко призналась, почему так долго скрывала любимого (фото, видео)

Анита Луценко призналась, почему так долго скрывала любимого (фото, видео)
08:27 Сегодня Телеграф

Известный тренер проекта "Зважені і щасливі", а также эксперт по правильному питанию Анита Луценко, которая показала своего возлюбленного Александра в полный рост, призналась, что не состоит в официальном браке с отцом своей 5-летней дочери Мии.

В программе "Світське життя" в интервью беременной Екатерине Осадчей в Грузии у гостях у Иракли Макацария 37-летний тренер рассказала, почему Александр решил раскрыть свою личность в прессе только сейчас.

"Он не хочет. Ему это не нравиться. На самом деле в это путешествие мы ехали вместе, и Саша очень долго дружит с Иракли. Это было идеально, потому что и день рождения у него был. Отпраздновали такой себе грузинский день рождения. Я думаю, я устроила хороший подарок тем, что мы приехали сюда вместе", - рассказала Луценко ведущей.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что Анита Луценко поспорила с Натальей Могилевской. Кто, в случае проигрыша, останется лисой, - узнайте здесь.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Грузия, Семья, Анита Луценко.
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