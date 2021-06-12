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Анита Луценко впервые показала своего мужа (фото)

Анита Луценко впервые показала своего мужа (фото)
20:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram Аниты Луценко

Украинский тренер Анита Луценко, которая недавно заключила пари с Натальей Могилевской, спустя много времени поделилась фото своего мужа Александра.

Эксперт очень тщательно скрывает свою личную жизнь, лишь изредка публикуя фото и видео со своей дочерью Мией, которую Анита родила в 2016 году.

К сожалению, лицо мужчина спрятал в волосах своей любимой. Снимок был размещен в сториз Инстаграма Луценко.

Фото ниже было сделано тренером на дне рождении дочери, которое было 7 июня. Там Александр сидит боком к камере.

Ранее Анита также публиковала осенние фото с мужем, где он стоит спиной к объективу.

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Ранее Анита Луценко поделилась с подписчиками фото со своей мамой Людмилой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,234

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Анита Луценко.
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