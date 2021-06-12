Вакарчук разошелся со своей женой

Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук сообщил, что разводится со своей супругой Лялей Фонаревой. Супруги решили разойтись после более чем 20 лет "счастливой и насыщенной радостью жизни".

Об этом певец поделился на своей официальной странице в Facebook.

"Я очень редко пишу о личном, но этот пост именно такой. Пишу его, прежде всего, для того, чтобы обезопасить свою семью, близких и друзей от лишних вопросов и неудобств. Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашей с Лялей личным делом.

Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми. Я бесконечно благодарен ей за более чем двадцать лет, которые мы прошли вместе. За любовь, мудрость, за опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все. Жизнь продолжается. Я надеюсь, что она подарит каждому из нас достаточно счастливых моментов", - написал Вакарчук в посте.

Музыкант очень не любит делиться подробностями личной жизни. Известно, что Лиля Фонарева является стилистом. С возлюбленной Вакарчук воспитывает ее дочь от первого брака.