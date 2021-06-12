Были вместе больше 20 лет, но долго скрывали союз: редкие семейные фото Святослава Вакарчука с Лялей Фонаревой

В субботу, 12 июня, украинский музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявил, что он расходится со своей супругой Лялей Фонаревой.

Фонарева начала свою карьеру как стилист, пишет "Люкс FM". Окончила лондонскую школу стилистов "Toni & Guy", проработав в британской столице еще пару лет. Вернувшись в Украину, девушка начала работать в качестве имиджмейкера у группы "Океан Ельзи", Александра Пономарева и других отечественных артистов.

До сих пор неизвестно, оформила ли пара, которая вместе уже более чем 20 лет, свои отношения официально.

Когда у Святослава и Ляли начались романтические отношения, у нее уже была дочь Диана от первого брака с известным львовским бизнесменом Владимиром Тарасюком.

Сейчас падчерице Вакарчука 28 лет. Девушка окончила Киевский институт международных отношений при университете им. Т.Г. Шевченко, а позже поступила в Ноттингемский университет в Великобритании, получив диплом "международного менеджера в сфере моды". Год учебы в таком университете стоит более 470 тысяч грн, пишет "Страна.ua".

46-летний исполнитель всегда очень тщательно скрывал свою личную жизнь. Единственным совместным фото с женой и падчерицей музыкант поделился в июле 2019 года. Совместных детей у пары нет.

В украинском шоу-бизнесе бум разводов. В 2021 году Дзидзьо сообщил о разводе после 20 лет отношений с певицей SLAVIA, Алексей Завгородний (Позитив) расстался с супругой Анной после 8 лет брака. Также после 9 лет семейной жизни распался союз модельера Андре Тана и Алины Харечко.