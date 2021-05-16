"Я оставил ей все": Андре Тан рассказал, как развелся с женой после 9 лет брака (фото)

Известный украинский модельер Андре Тан (наст. имя - Андрей Тищенко), которые активно делится модными советами со своими поклонницами, сообщил, что уже год не живет со своей супругой, дизайнером Алиной Харечко.

О своем разводе после 9 лет семейной жизни мужчина рассказал в программе "Світське життя" с Екатериной Осадчей.

"Мы девять лет были вместе. Я очень уважаю свою бывшую жену Алину, потому что она мне родила дочь, Софию. Мы начинали с дружбы и закончили дружбой", - поделился с ведущей Тан.

Модельер рассказал, что причиной для расставания стали постоянные ссоры из-за дизайнерский амбиций каждого.

Источник фото: Инстаграм

"Она запустила свою линию homewings (бренд одежды - ред.) и я начал ей советовать "а давай так, а давай так, а давай..." Она говорит, что хочет делать свои ошибки и на фоне работы у нас было очень много ссор", - признался Андрей.

Также дизайнер добавил, что при разводе оставил жене практически все их имущество: "Я оставил ей все. Я оставил ей большой дом на 500 квадратов, я купил ей новый автомобиль, я ежемесячно плачу большие алименты. Уже прошло более полугода и мы нормально общаемся".

На своей странице в Инстаграме Алина Харечко поблагодарила бывшего мужа за совместно прожитые годы и опыт.

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В украинском шоу-бизнесе какой-то бум разводов. Так, недавно Михаил Хома, известный как Дзидзьо сообщил о разводе после 20 лет отношений с певицей SLAVIA, а Алексей Завгородний (Позитив) расстался с супругой Анной после 8 лет брака.