Экс-солист группы "Время и Стекло" Позитив подтвердил слухи о разводе с женой после 8 лет брака

Экс-учасник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний, более известный как Позитив, прокомментировал слухи о своем разводе с женой Анной после 8 лет брака.

Слухи об их разводе "активизировались" после участия Алексея в танцевальном шоу "Танці з зірками". Леше начали приписывать отношения с его партнершей - Юлией Сахневич. Самая "любопытная" телеведущая" Украины Екатерина Осадчая решила узнать насколько правдивая эта информация.

В новом интервью "Світському життю" артист впервые комментировал свой развод.

"Я об этом не хочу сейчас говорить, потому что это серьезная тема. Нам надо поговорить со всеми и с самими собой, во-первых, для того, чтобы эту эксклюзивную новость можно было дать так", – сказал Позитив.

Его супруга, Анна, пока никак не комментирует эти слухи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аня Андрийчук - Завгородняя (@annchuk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аня Андрийчук - Завгородняя (@annchuk)

Ранее, "Телеграф" писал, что со своей женой разводится и украинский певец Дзидзьо. Пара уже не живет вместе 9 месяцев.