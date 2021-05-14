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"Не хочу, чтобы ребенок страдал": бывшая жена Дзидзьо рассказала, почему они не завели детей

"Не хочу, чтобы ребенок страдал": бывшая жена Дзидзьо рассказала, почему они не завели детей
Обновлено 14:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В апреле 2021 года стало известно, что лидер группы DZIDZIO Михаил Хома разводится с женой Ярославой после 20 лет брака. Об этом рассказал сам артист в программе  "Світське життя с Катериною Осадчою". После этой новости Ярослава начала все чаще "мелькать" в СМИ и на телевидении. 

Певица стала новой героиней выпуска "СЛАВА+", в котором рассказала о разводе с мужем, изменах в отношениях, детях и сольной карьере. 

 
 
 
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Публикация от SLAVIA (@slavia_official)

SLAVIA нарушила молчание после новости о разводе с Дзидзьо

В СМИ проскальзывали новости, что в семье Михаила и Ярославы нет детей, ведь он сам того не хочет. Ярослава решила развеять этот миф, и рассказала, что на самом деле у них не в семье нет детей, потому, то "у Дидзьо не было на это времени", а воспитывать одной ребенка SLAVIA не хотела.

"К этому нужно подходить осознанно. Я не хочу, чтобы ребенок страдал и жил без отцовской внимания" - говорит Ярослава. 

Также, певица призналась, изменял ли ей бывший супруг, ведь об этом также писали множество СМИ. Она объяснила, что возможно ее слова не так восприняли, но про измены мужа она никогда не говорила. Когда появилась группа DZIDZIO, то началась работа, концерты, Михаила часто дома не было, и Ярослава лишь подозревала, что это может быть, ведь "доброжелателей", которые сообщали об этом было достаточно. 

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появилось видео, на котором продюсер вокального шоу "Голос країни" Владимир Завадюк подтвердил, что отношения Тины Кароль и Дана Балана на проекте были "искусственно созданы"

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 148

Все по теме:

Отношения, Дзидзьо, SLAVIA, Ярослава Хома.
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