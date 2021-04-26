SLAVIA нарушила молчание после новости о разводе с Дзидзьо

Супруга Дзидзьо (Михаила Хомы) певица SLAVIA (Ярослава Притула) подтвердила, что пара разводится после двух десятков лет отношений.

Об этом она рассказала "ТСН".

"Да, это правда, мы разводимся ... За все годы существования группы DZIDZIO я привыкла, что меня не должно быть. Все это время я относилась с пониманием к карьере мужа…." – рассказала Славия.

По словам певицы, в какой-то момент она поняла, что теряет себя. К счастью, Славии удалось восстановиться. К тому же, к решению о разводе пара пришла вместе.

"К разводу мы пришли плавно, и осознанно ... Хотя, мы уже больше не пара, остаемся близкими людьми. Человек без опыта не интересен. Спасибо Михаилу за опыт жизни, за творческое вдохновение. Я написала новые песни, поэтому, ждите ...", — пообещала исполнительница.

Как сообщал "Телеграф", в воскресенье, 6 сентября 2020 года, в Киеве в Шевченковском районе на улице Стрелецкой на украинского певца Дзидзьо напали злоумышленники. Они брызнули в лицо артисту газовым баллончиком, а также отобрали личный вещи.

Также Дзидзьо Дзидзьо стал жертвой дерзкого нападения и 28 декабря 2018 года. Злоумышленники просто посреди дня напали на артиста. После словесного конфликта неизвестные набросились на певца.