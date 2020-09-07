В Киеве снова избили Дзидзьо

Украинский певец и актер Михаил Хома, который известен под псевдонимом Дзидзьо, опять подвергся нападению.

В воскресенье, 6 сентября, в Киеве в Шевченковском районе на улице Стрелецкой на украинского певца Дзидзьо напали злоумышленники. Они брызнули в лицо артисту газовым баллончиком, а также отобрали личный вещи.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции изданию Укринформ.

Отмечается, что в полиции Киева уже открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 и части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства этого события еще устанавливают правоохранители.

Напомним, 28 декабря 2018 года Дзидзьо Дзидзьо стал жертвой дерзкого нападения. Злоумышленники просто посреди дня напали на артиста. После словесного конфликта неизвестные набросились на певца.

Как сообщалось ранее, в июне были окончены съемки украинской комедии "Звезды по обмену". В главных ролях сыграли Дзидзьо и Оля Полякова.