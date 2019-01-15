Нападение на Дзидзьо: стали известны новые подробности (Видео)

Новости шоу бизнеса: В сети появилось видео нападения на украинского певца Дзидзьо.

Украинский певец Дзидзьо стал жертвой дерзкого нападения. Артист до сих пор восстанавливает свое здоровье и вынужден был перенести все запланированные выступления и интервью. Впервые в сети показали видео, на котором видно момент нападения.

Что случилось с Дзидзьо?

Инцидент с Дзидзьо, который состоялся 28 декабря, стал едва ли не самой обсуждаемой темой в Украине. Злоумышленники просто посреди дня напали на артиста. После словесного конфликта неизвестные набросились на певца.

Дзидзьо сразу же обратился к правоохранителям, которые открыли уголовное производство. Кроме этого, артист дал показания, рассказав детали дерзкого преступления. По словам певца, инцидент произошел перед анонсированным эфиром на одном из столичных радио. У входа в офис медиакомпании к Дзидзьо подошел знакомый ему мужчина, который неоднократно угрожал и требовал деньги. Впоследствии к злоумышленнику подошли еще трое мужчин.

"Они все меня прижали, вывели на лестницу. Я хотел зайти в офис медиа, но они мешали мне это сделать. Мужчины что-то кричали. И тут удар. Высокий человек с бородой это сделал, я отчетливо помню. Сразу другой человек нанес мне удар по лицу, ближе к носу",– вспоминает нападение Дзидзьо.

После того, как певец заявил, что вызывает полицию, злоумышленники скрылись с места инцидента. По информации правоохранителей, нападавшими оказались 36-летний и 33-летний иностранцы, что приехали в Украину из российской Чечни. Ранее они были судимы за подделку документов. Сейчас нападавших объявили в розыск. В то же время в сети полиция впервые показала видео самого нападения.

Нападение на Дзидзьо в Киеве: видео инцидента

Какую травму получил певец?

Украинского певца сразу же госпитализировали. Медики диагностировали у Дзидзьо разрыв барабанной перепонки левого уха. Поэтому артист до сих пор находится на лечении и еще не может сказать, когда именно вернется к гастролям.

Вероятные причины нападения

Доподлинно неизвестно, почему было совершено дерзкое нападение на певца. По словам PR-менеджера группы Лилии Слюсар, к преступлению причастен Михаил Мишков, который неоднократно приезжал в офис с заявлениями, что является совладельцем компании DZIDZIO. Мужчина утверждал, что якобы выкупил 25% акций у экс-участника группы Олега Турка, поэтому требовал деньги от доходов Дзидзьо.

Михаил Мишков убеждает, что именно он является жертвой в резонансной ситуации. По его словам, после покупки акций ему никто не предоставил информацию о доходах и уплате налогов. Он несколько раз пытался выяснить и вопрос с представителями артиста, но не получил желаемых данных. Узнав о запланированном эфире, Михаил Мишков поехал в офис "Хит ФМ" , где стремился поговорить с артистом. Однако их беседа завершилась дракой.

Представители Дзидзьо уверяют, что не видели никаких документов, которые подтверждали бы слова Михаила Мешкова. Сам певец называет действия мужчины рейдерством.