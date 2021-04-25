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"Нужно было повзрослеть": Дзидзьо разводится со своей женой спустя 20 лет отношений

"Нужно было повзрослеть": Дзидзьо разводится со своей женой спустя 20 лет отношений
07:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram SLAVIA

Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома, который скоро представит свой новый фильм с участием Ады Роговцевой, впервые признался о своем разводе с супругой Ярославой Притулой (певицей SLAVIA) спустя 20 лет совместной жизни.

О том, что пара уже не живет вместе 9 месяцев, певец рассказал в передаче "Світське життя с Катериною Осадчою" на телеканале "1+1".

"Тема тяжелая. Мы договорились расстаться давно уже. Поэтому мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, умно, обдумывали и поняли, что это будет лучше", - сказал Хома телеведущей.

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Также Осадчая напомнила исполнителю, что его супруга намекала на его измены.

"Все те годы я работал. И я давно хотел немного разобраться, но не было времени. Когда как раз карантин, понял, что нужно жить в добре, не обижать друг друга, а иногда, чтобы это случилось, нужно отпускать друг друга и дать свободу. Мы встретились детьми, мы ничего не понимали. У меня отец умер, мама была за границей, у нее (жены - ред.) родители развелись... Просто дети шли себе в лес, не знали, что нужно говорить, когда тебя что-то не устраивает. Просто терпели. Нужно было повзрослеть, чтобы понять. Жизнь не закончилась", - подытожил Михаил.

Пара познакомилась во время конкурса "Молода Галичина", а пошла под венец только в ноябре 2013 года.

 
 
 
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A post shared by SLAVIA (@slavia_official)

Напомним, что в сентябре прошлого года Михаил Хома подвергся нападению - у него отобрали личные вещи.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Развод, DZIDZIO, Михаил Хома.
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