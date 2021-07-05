Анита Луценко нарвалась на похвалу из-за сногсшибательного образа (фото)

Известный украинский тренер и эксперт по правильному питанию Анита Луценко, которая недавно впервые за долгое время показала своего мужа Александра, продемонстрировала шикарный образ в черном платье с разрезом.

Кадр из новой фотосъемки Анита опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме.

"Одну неделя назад... состоялась одна из моих самых любимых фотосессий", - написала тренер в посте.

Фотограф: Екатерина Николайчук.

Подписчики Луценко похвалили ее невероятный, притягательный образ в черном тоне.

Ранее Анита Луценко поделилась фото, на котором в красивом платье приобняла своего мужа Александра.