Анита Луценко нарвалась на похвалу из-за сногсшибательного образа (фото)

Известный украинский тренер и эксперт по правильному питанию Анита Луценко, которая недавно впервые за долгое время показала своего мужа Александра, продемонстрировала шикарный образ в черном платье с разрезом.
Кадр из новой фотосъемки Анита опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме.
"Одну неделя назад... состоялась одна из моих самых любимых фотосессий", - написала тренер в посте.
Фотограф: Екатерина Николайчук.
Подписчики Луценко похвалили ее невероятный, притягательный образ в черном тоне.
Ранее Анита Луценко поделилась фото, на котором в красивом платье приобняла своего мужа Александра.