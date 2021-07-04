"Горячая как асфальт в жару": Астафьева обнажила свои прелести в образе Мата Хари (фото)

Секс-символ украинского шоу-бизнеса, 35-летняя певица и модель Даша Астафьева, которая ранее заявила, что она полненькая, продолжает покорять сердца своих поклонников, снимаясь в роскошных эротических фотосессиях.

Бывшая участница группы NikitA примерила на себя образ таинственной Мата Хари, которая влюбляла в себя мужчин одним танцем.

Черно-белые кадры Астафьева опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме.

"Быть воспоминанием

Один из самых ответственных навыков оказывается..

Музыкой быть, ароматом с мурашками на коже и тем первым приятным, что вспоминается при пробуждении..", - написала певица в новом посте.

"Очень искусно", "о май год! как можно выдержать, настолько это красивооо", "Гаряча як асфальт в жару", - написали подписчики Дарьи в комментариях.

Ранее Даша Астафьева так же оголила грудь на черно-белых фото.