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"Горячая как асфальт в жару": Астафьева обнажила свои прелести в образе Мата Хари (фото)

"Горячая как асфальт в жару": Астафьева обнажила свои прелести в образе Мата Хари (фото)
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram Даши Астафьевой

Секс-символ украинского шоу-бизнеса, 35-летняя певица и модель Даша Астафьева, которая ранее заявила, что она полненькая, продолжает покорять сердца своих поклонников, снимаясь в роскошных эротических фотосессиях.

Бывшая участница группы NikitA примерила на себя образ таинственной Мата Хари, которая влюбляла в себя мужчин одним танцем.

Черно-белые кадры Астафьева опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме.

"Быть воспоминанием

Один из самых ответственных навыков оказывается..

Музыкой быть, ароматом с мурашками на коже и тем первым приятным, что вспоминается при пробуждении..", - написала певица в новом посте.

56-летняя Элизабет Херли выложила знойное фото с глубоким декольте

"Очень искусно", "о май год! как можно выдержать, настолько это красивооо", "Гаряча як асфальт в жару", - написали подписчики Дарьи в комментариях.

Ранее Даша Астафьева так же оголила грудь на черно-белых фото.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Даша Астафьева, Стиль, Фотосессии.
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&quot;Горячая как асфальт в жару&quot;: Астафьева обнажила свои прелести в образе Мата Хари (фото)
"Горячая как асфальт в жару": Астафьева обнажила свои прелести в образе Мата Хари (фото)
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