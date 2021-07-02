56-летняя Элизабет Херли выложила знойное фото с глубоким декольте

Британская актриса и модель Элизабет Херли напрочь противоречит мнению, что с возрастом женщины становятся менее привлекательными. 56-летняя знаменитость, которая ранее показала свою подтянутую фигуру, запечатлелась в роскошном черном платье от Dsquared2 с очень глубоким декольте.

Новое фото актриса опубликовала в Инстаграме.

"Я так полюбила это платье, которое носила на прошлой неделе, что я надела его снова", - подписала снимок Херли.

Отметим, что фото набрало более 82 тысяч лайков.

Элизабет в том же платье ранее.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2020 году покончил жизнь самоубийством бывший возлюбленный Элизабет Херли, а также отец ее единственного сына Дэмиана - американский миллионер Стив Бинг. Ошеломленная Элизабет отреагировала на смерть экс-бойфренда.