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56-летняя Элизабет Херли выложила знойное фото с глубоким декольте

56-летняя Элизабет Херли выложила знойное фото с глубоким декольте
Обновлено 21:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram Elizabeth Hurley

Британская актриса и модель Элизабет Херли напрочь противоречит мнению, что с возрастом женщины становятся менее привлекательными. 56-летняя знаменитость, которая ранее показала свою подтянутую фигуру, запечатлелась в роскошном черном платье от Dsquared2 с очень глубоким декольте.

Новое фото актриса опубликовала в Инстаграме.

"Я так полюбила это платье, которое носила на прошлой неделе, что я надела его снова", - подписала снимок Херли.

Отметим, что фото набрало более 82 тысяч лайков.

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Элизабет в том же платье ранее.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2020 году покончил жизнь самоубийством бывший возлюбленный Элизабет Херли, а также отец ее единственного сына Дэмиана - американский миллионер Стив Бинг. Ошеломленная Элизабет отреагировала на смерть экс-бойфренда.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Стиль, Элизабет Херли.
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