Дочь Джуда Лоу побрилась налысо ради съемки для Vogue (фото, видео)

Дочь голливудского актера Джуда Лоу, 20-летняя Айрис Лоу - модель. И как оказалось на многое готова ради своей модельной карьеры. Девушка согласилась состричь длинные вологи, более того побриться налысо ради фотосессии для британского Vogue.

Снимками в новом образе Айрис поделилась на своей странице в Instagram. Боле того, модель опубликовала видео, на котором показала процесс "создания" новой прически.

"День настал! Для меня большая честь, что мне представилась возможность продемонстрировать мою новую прическу в Vogue" - отметила в подписи Айрис, добавив, что очень рада, что смогла поработать такой классной командой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iris Law (@lirisaw)

Ранее, "Телеграф" писал, что американская певица Селена Гомес стала главной героиней нового выпуска сингапурского Vogue.