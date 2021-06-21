"Моя цель разрушить нереалистичные стандарты красоты": Селена Гомес украсила обложку сингапурского Vogue

Американская певица Селена Гомес, которая ранее кардинально сменила имидж и стала блондинкой, украсила июльские выпуски австралийского и сингапурского Vogue, который выйдет под лозунгом "Дыхание".

Яркими снимками певица поделилась на своей странице в Инстаграме.

На обложках Vogue знаменитость появилась в эффектных нарядах, а также рассказала в интервью изданию, как пережила пандемию, и отметила, что готова вернуться на телевидение после длительного отсутствия на экранах.

Селена появилась на обложке в связи с запуском бренда косметики певицы "Rare Beauty".

"Моя цель с Rare Beauty заключалась в том, чтобы разрушить эти нереалистичные стандарты красоты. Я на собственном опыте видела, как эти невозможны стандарты красоты влияют на психическое здоровье, и я знаю много людей, которые думали так же" - отметила Селена в интервью.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Селена Гомес рассказала, почему не заводит отношения.