"Не ищет ничего серьезного": стало известно, почему Селена Гомес не заводит отношения

28-летнюю американскую певицу и актрису Селена Гомес давно не видели в компании бойфренда. Девушка не спешит заводить новые отношения, особенно после того, как тяжело перенесла расставание с популярным певцом Джастином Бибером.

Артистка решила сосредоточиться на своей карьере и психическом здоровье. Об этом изданию ET рассказал приближенный к знаменитости источник.

На данный момент Селена довольна своей холостяцкой жизнью. Она продолжает активно работать над собой и над своим психическим здоровьем. Инсайдер добавил, что артистка хочет убедиться, что находится в безопасности, прежде чем начнет встречаться с кем-то всерьез.

Отметим, что Гомес недавно запустила кампанию Mental Health 101, в рамках которой поддерживает тех, кто столкнулся с тревогой и депрессией в молодом возрасте.

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Ранее, "Телеграф" писал, что 28-летняя Селена Гомес решилась на кардинальные изменения в своей внешности и сменила цвет волос, став блондинкой.