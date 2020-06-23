Экс-бойфренд Элизабет Херли и отец ее сына покончил с собой: подробности

Известный миллионер, сценарист и продюсер Стив Бинг совершил самоубийство. 55-летний мужчина выбросился из окна.

Первыми об этом сообщили журналисты таблоида TMZ. По их данным, миллионер Стив Бинг покончил жизнь самоубийством в понедельник, 22 июня. Мужчина выпрыгнул из балкона своей квартиры в Калифорнии, расположенной на 27 этаже. Шансов выжить после падения у Стива Бинга не было: он умер на месте инцидента.

Сейчас правоохранители выясняют все детали смерти бизнесмена. Рассматривается версия, что Стив Бинг покончил жизнь самоубийством из-за депрессии.

Знакомые миллионера рассказали. что пребывание на самоизоляции и недостаток общения повлияли на психическое состояние экс-бойфренда Элизабет Хёрли. Однако это пока неофициальная причина самоубийства.

View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) on Jun 23, 2020 at 3:03am PDT

Всего в 18 лет Стив Бинг получил в наследство от дедушки 600 миллионов долларов. Тогда мужчина решил бросить учебу в Стэнфордском университете и начать карьеру в Голливуде. Уже в 2000 году он стал продюсером фильма "Убрать Картера", в котором сыграл Сильвестр Сталлоне. Кроме этого, Стив Бинг вложил немалую сумму в успешный фильм "Полярный экспресс".

В то же время мужчина славился в Голливуде благодаря своей личной жизни. Стив Бинг крутил романы с самыми красивыми женщинами мира. Его избранницами в свое время были Шэрон Стоун, Наоми Кэмпбелл, Ума Турман и Миранда Керр. Также несколько месяцев Стив Бинг встречался с актрисой и моделью Элизабет Хёрли. Но когда звезда забеременела, бизнесмен заявил, что это не его ребенок. Впоследствии экспертиза подтвердила: Демиан Хёрли - сын Стива Бинга.

View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) on Apr 4, 2020 at 12:13pm PDT

За 55 лет Стив Бинг так и не решился создать семью. Вероятно, состояние бизнесмена перейдет дочери теннисистки Лизы Бондер, которая в суде отвоевала долю наследства, что оставил отец миллионера - Питер Бинг.