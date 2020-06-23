Скачать
Вторник, 23.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Взрыв на Позняках: полиция отбросила одну из версий происшествия
Взрыв на Позняках: полиция отбросила одну из версий происшествия
Руководитель УЗ на встрече с Саакашвили попросил 50 миллиардов
Руководитель УЗ на встрече с Саакашвили попросил 50 миллиардов
Динамо едва обыграло Колос, благодаря VAR
Динамо едва обыграло Колос, благодаря VAR
Леся Никитюк сделала кокетливое фото и влюбила в себя всех подписчиков (Фото)
Леся Никитюк сделала кокетливое фото и влюбила в себя всех подписчиков (Фото)

Создатель "Бэтмена и Робина" умер в возрасте 80 лет

Создатель "Бэтмена и Робина" умер в возрасте 80 лет
Обновлено 03:09 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер
В США в возрасте 80 лет скончался известный сценарист, режиссер и продюсер Джоэл Шумахер. По сведениям издания The Hollywood Reporter, причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся в течение последнего года.

Творческий путь Шумахера начался в индустрии моды. В начале 80-х годов он стал заниматься съемками фильмов.

Первый успех пришел к нему после выхода картины под названием "Огонек святого Эльма", а по-настоящему востребованным в Голливуде постановщиком он стал после выхода в прокат фантастического фильма "Коматозники" и последовавшей за ним драмы "Умереть молодым".

Наибольшую известность получили два его фильма, посвященные Бэтмену, - "Бэтмен навсегда" и "Бэтмен и Робин". Они подверглись разгромной критике и стали причиной появления одного из самых популярных мемов, связанных с этим супергероем - "сосков Бэтмена".

Сын Виктора Павлика высказался о своей болезни и растрогал сеть

В 2017 году Шумахер покаялся за эту неудачу. "Я хотел бы извиниться перед каждым фанатом, которого я разочаровал, так как чувствую, что должен им", - говорил он в одном из интервью. Одной из последних его работ стали некоторые эпизоды сериала "Карточный домик".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Джоэл Шумахер.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: Канада планирует строить в Украине горно-обогатительный комбинат
02 Ведущий "Холостяка" прокомментировал разрыв Макса и Даши
03 Эта картинка подскажет, что Вам нужно делать в своей жизни
04 Зеленский уволил посла в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии
05 Напитки, которые нужно пить перед сном, чтобы похудеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На антарктической станции РФ произошел масштабный пожар
На антарктической станции РФ произошел масштабный пожар
Коронавирусные антирекорды: Степанов побывал на Львовщине и обещает &quot;принять решения&quot;
Коронавирусные антирекорды: Степанов побывал на Львовщине
Карантин на Закарпатье ослаблять не будут
Карантин на Закарпатье ослаблять не будут
Универсальные образы на каждый день (Фото)
Универсальные образы на каждый день (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь