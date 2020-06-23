Создатель "Бэтмена и Робина" умер в возрасте 80 лет

В США в возрасте 80 лет скончался известный сценарист, режиссер и продюсер Джоэл Шумахер. По сведениям издания The Hollywood Reporter, причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся в течение последнего года.

Творческий путь Шумахера начался в индустрии моды. В начале 80-х годов он стал заниматься съемками фильмов.

Первый успех пришел к нему после выхода картины под названием "Огонек святого Эльма", а по-настоящему востребованным в Голливуде постановщиком он стал после выхода в прокат фантастического фильма "Коматозники" и последовавшей за ним драмы "Умереть молодым".

Наибольшую известность получили два его фильма, посвященные Бэтмену, - "Бэтмен навсегда" и "Бэтмен и Робин". Они подверглись разгромной критике и стали причиной появления одного из самых популярных мемов, связанных с этим супергероем - "сосков Бэтмена".

В 2017 году Шумахер покаялся за эту неудачу. "Я хотел бы извиниться перед каждым фанатом, которого я разочаровал, так как чувствую, что должен им", - говорил он в одном из интервью. Одной из последних его работ стали некоторые эпизоды сериала "Карточный домик".