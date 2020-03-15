Дэмиан Херли: 17-летний сын Элизабет Херли постепенно превращается в женщину (Фото)

Новости шоу бизнеса:История наследника миллионного состояния, успешной модели и актера, который становится копией своей знаменитой мамы.

Вы не поверите, но кажется, вместо надежной опоры в виде крепкого мужского плеча Элизабет Херли суждено было воспитать самую милую лучшую подругу. Да потому что иначе, нежные отношения между знаменитой матерью и сыном и не назовешь. И общего у них намного больше, чем вы думаете!

На самом деле, если вы сейчас подумали, что на фото Элизабет Херли в молодости, то спешим разочаровать – перед вами ее сын Дэмиан, который очень гордится тем, что так похож на звездную маму!

Еще недавно парень носил короткую стрижку, а на фотографиях в своем Instagram был даже замечен в компании симпатичных девушек, но…

Но, кажется, глядя в зеркало, Дэмиан понял, что красота всех спутниц просто меркнет на его фоне!

И уж тем более, никто из юных подруг никогда не будет такой красивой, как его мама. А вот ему повезло!

Удивительно, но десяток лет назад публика считала Дэмиана сыном Хью Гранта. Известно, что у Лиз Херли был бурным роман с популярным актером, вот только это оказалось неправдой.

На самом деле сын актрисы появился на свет 4 апреля 2002 года, и его отцом является бывший жених Херли – американский бизнесмен Стив Бинг.

К слову, в свое время Элизабет пришлось провести ДНК-тест, чтобы доказать отцовство Бинга.

Поговаривают, что Дэмиан никогда не общался с "родителем" и даже никогда с ним не встречался. А миллионное состояние ему досталось от дедушки, который все-таки упомянул "внебрачного" внука в своем завещании!

Как считаете, это объясняет, почему у парня такие близкие отношения с мамой?

И, кажется, вовсе не удивительно, что он так хочет быть на нее похожим!

Сегодня Дэмиан живет активной светской жизнью, а рекламные агентства не прочь размещать его милое лицо на своей рекламе…

Но больше всего парню нравится повторять образы своей легендарной мамы.

Узнали в этом блейзере "намек" на платье от Versace, в котором Лиз Херли пришла на премьеру фильма "Четыре свадьбы и одни похороны" в компании Хью Гранта?

Но сегодня пользователей Сети больше всего пугает только одно – Дэмиан Херли, кажется, совсем заигрался. И уже не просто становится точной копией своей мамы, а превращается в … женщину!