Скачать
Воскресенье, 15.03.2020
Период карантина: Украина прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки
Период карантина: Украина прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки
В Минздраве планируют закрыть кафе и рестораны из-за COVID-19
В Украине планируют закрыть кафе и рестораны из-за COVID-19
Заря - Шахтер: онлайн-трансляция матча (Видео)
Заря - Шахтер: онлайн-трансляция матча (Видео)
Слишком заигрался: Илона Гвоздева о Владимире Остапчуке
Слишком заигрался: Илона Гвоздева о Владимире Остапчуке

Дэмиан Херли: 17-летний сын Элизабет Херли постепенно превращается в женщину (Фото)

Смотрите фото (16)
Дэмиан Херли: 17-летний сын Элизабет Херли постепенно превращается в женщину (Фото)
15:08 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:История наследника миллионного состояния, успешной модели и актера, который становится копией своей знаменитой мамы.

Вы не поверите, но кажется, вместо надежной опоры в виде крепкого мужского плеча Элизабет Херли суждено было воспитать самую милую лучшую подругу. Да потому что иначе, нежные отношения между знаменитой матерью и сыном и не назовешь. И общего у них намного больше, чем вы думаете!

На самом деле, если вы сейчас подумали, что на фото Элизабет Херли в молодости, то спешим разочаровать – перед вами ее сын Дэмиан, который очень гордится тем, что так похож на звездную маму!

Еще недавно парень носил короткую стрижку, а на фотографиях в своем Instagram был даже замечен в компании симпатичных девушек, но…

Но, кажется, глядя в зеркало, Дэмиан понял, что красота всех спутниц просто меркнет на его фоне!

И уж тем более, никто из юных подруг никогда не будет такой красивой, как его мама. А вот ему повезло!

Удивительно, но десяток лет назад публика считала Дэмиана сыном Хью Гранта. Известно, что у Лиз Херли был бурным роман с популярным актером, вот только это оказалось неправдой.

На самом деле сын актрисы появился на свет 4 апреля 2002 года, и его отцом является бывший жених Херли – американский бизнесмен Стив Бинг.

К слову, в свое время Элизабет пришлось провести ДНК-тест, чтобы доказать отцовство Бинга.

Поговаривают, что Дэмиан никогда не общался с "родителем" и даже никогда с ним не встречался. А миллионное состояние ему досталось от дедушки, который все-таки упомянул "внебрачного" внука в своем завещании!

Как считаете, это объясняет, почему у парня такие близкие отношения с мамой?

И, кажется, вовсе не удивительно, что он так хочет быть на нее похожим!

Сегодня Дэмиан живет активной светской жизнью, а рекламные агентства не прочь размещать его милое лицо на своей рекламе…

Но больше всего парню нравится повторять образы своей легендарной мамы.

Узнали в этом блейзере "намек" на платье от Versace, в котором Лиз Херли пришла на премьеру фильма "Четыре свадьбы и одни похороны" в компании Хью Гранта?

"Это я": актер массовки Эдуардо Запата выкладывает кадры из фильмов со своим "секундным" участием (Фото, Видео)

Но сегодня пользователей Сети больше всего пугает только одно – Дэмиан Херли, кажется, совсем заигрался. И уже не просто становится точной копией своей мамы, а превращается в … женщину!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (16)

Все по теме:

Факты, Внешность, Биография, Элизабет Херли, Дэмиан Херли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда вода не приносит пользу организму
02 Какая вы хозяйка, мама и жена: простой психологический тест
03 Ромашковый чай: почему стоит выпивать 1-2 чашки в день
04 Прически 2020: подборка свежих идей прямой челки на разную длину волос (Фото)
05 Не узнать: Кончита Вурст сменила имидж (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Одевайтесь потеплее: прогноз погоды на воскресенье
Одевайтесь потеплее: прогноз погоды на воскресенье
Карантин в Украине: ПФУ обратился к гражданам
Карантин в Украине: ПФУ обратился к гражданам
Болен коронавирусом? У Яценюка отреагировали на слухи
Болен коронавирусом? У Яценюка отреагировали на слухи
Ну и что, что огонь: новая батарейка будет работать, даже если горит
Ну и что, что огонь: новая батарейка будет работать, даже если горит
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь