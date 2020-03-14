"Это я": актер массовки Эдуардо Запата выкладывает кадры из фильмов со своим "секундным" участием (Фото, Видео)

Эдуардо Запата играет в кино и даже состоит в актерской гильдии, но получить приличную роль за всю свою карьеру Эдуардо так и не удалось.
Однако он неплохо преуспел, играя различных людей из массовки. Как это возможно? Читайте ниже.
Недавно на своей странице в Инстаграм актер Эдуардо Запата поделился коротеньким видео о том, в каких фильмах он снимался.
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It’s about... to go... DOWN #commercialheadshots @jonnymarlow
Уже скоро его пост попал в топ самых популярных на сайте, ведь, как оказалось, Запата успел засветиться практически во всех фильмах и сериалах!
"Капитан Марвел"
"Игроки", 4 сезон
За полтора года американец принял участие в десятках различных проектов, где сыграл эпизодические роли. Так, к примеру, молодой человек появился в сериалах "Американская история ужасов", "Кремниевая долина", "Бесстыдники", "Острые предметы", "Анатомия страсти", а также в фильмах "Багровая мята" и "Капитан Марвел".
"Бесстыдники", 9 сезон
Кроме того, Эдуардо Запата появился в клипах таких исполнителей, как Florence and the Machine и Fall Out Boy. Естественно, съемки в рекламных роликах тоже значатся в его портфолио.
По признанию парня, за прошлый год он получил за съемки в эпизодических ролях около 50 тысяч долларов, при том, что работал в среднем три дня в неделю. Запата рассказал, что чаще всего снимается в своей одежде и сам придумывает, что делать в кадре, так как сценарий для массовки не предусмотрен.
"Кремниевая долина", 5 сезон
Пользователи сети заявили, что теперь будут высматривать Запату во всех фильмах. Вот как можно добиться успеха и славы, даже не получая крупных ролей!