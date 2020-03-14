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"Это я": актер массовки Эдуардо Запата выкладывает кадры из фильмов со своим "секундным" участием (Фото, Видео)

Смотрите фото (5)
"Это я": актер массовки Эдуардо Запата выкладывает кадры из фильмов со своим "секундным" участием (Фото, Видео)
17:46 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Актер Эдуардо Запата (Eduardo Zapata) живет и работает в Лос-Анджелесе. Занимается парень тем, что ищет талантливых ребят для съемок в фильмах.

Эдуардо Запата играет в кино и даже состоит в актерской гильдии, но получить приличную роль за всю свою карьеру Эдуардо так и не удалось.

Однако он неплохо преуспел, играя различных людей из массовки. Как это возможно? Читайте ниже.

Недавно на своей странице в Инстаграм актер Эдуардо Запата поделился коротеньким видео о том, в каких фильмах он снимался.

 
 
 
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It’s about... to go... DOWN #commercialheadshots @jonnymarlow

Публикация от Eduardo Zapata (@ejzapata)

Уже скоро его пост попал в топ самых популярных на сайте, ведь, как оказалось, Запата успел засветиться практически во всех фильмах и сериалах!

"Капитан Марвел"

"Игроки", 4 сезон

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За полтора года американец принял участие в десятках различных проектов, где сыграл эпизодические роли. Так, к примеру, молодой человек появился в сериалах "Американская история ужасов", "Кремниевая долина", "Бесстыдники", "Острые предметы", "Анатомия страсти", а также в фильмах "Багровая мята" и "Капитан Марвел".

"Бесстыдники", 9 сезон

Кроме того, Эдуардо Запата появился в клипах таких исполнителей, как Florence and the Machine и Fall Out Boy. Естественно, съемки в рекламных роликах тоже значатся в его портфолио.

По признанию парня, за прошлый год он получил за съемки в эпизодических ролях около 50 тысяч долларов, при том, что работал в среднем три дня в неделю. Запата рассказал, что чаще всего снимается в своей одежде и сам придумывает, что делать в кадре, так как сценарий для массовки не предусмотрен.

"Кремниевая долина", 5 сезон

Пользователи сети заявили, что теперь будут высматривать Запату во всех фильмах. Вот как можно добиться успеха и славы, даже не получая крупных ролей!

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Фильмы, Кино, Массовка, Эдуардо Запата.
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