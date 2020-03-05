Все ради роли: каких кардинальных изменений пришлось претерпеть актерам, чтобы выглядеть на "все сто" (Фото)

1 Каждый раз, когда речь заходит о красоте и звездах Голливуда, многие тут же начинают вспоминать и перечислять имена популярных актрис. Но Голливуд – это не только то место, где обитают роскошные и успешные женщины, здесь есть ещё и не менее привлекательные мужчины. Зак Эфрон Звезда "Спасателей Малибу", Зак буквально недавно сказал журналу Cosmopolitan, что всячески старается стать более "приземлённым", равняясь на своего брата, Дилана, а также следить за собой и своей физической формой с помощью тренировок. Также он говорит о том, что его секрет заключается в кардио, которое быстро сменяется силовыми тренировками, и тем самым он не даёт своему телу расслабиться. Тренер Зака говорил: "Когда он пришел ко мне, то уже был в хорошей форме, мне было важно сделать так, чтобы он набрал больше чистого веса, а также закрепил свой результат".

2 Идрис Эльба Чтобы сыграть роль Роланда в "Темной башне", Идрису пришлось ужесточить свои тренировки, а также научиться делать различные трюки, а ещё вписать в свой тренировочный график занятия с огнестрельным оружием, что дались британцу отнюдь не легко. И всё это ему довелось делать во время подготовки к своему профессиональному дебюту в сфере кикбоксинга, который состоялся в 2016 году. Сейчас же Идрис всячески хвалится тем, что является отцом двоих замечательных детей, утверждая, что они были и есть его главной целью в жизни.

3 Скотт Иствуд Чтобы стать членом семейного бизнеса, Скотту довелось поработать не только над определенным ремеслом, но и над собой в том числе. Его отец, Клинт, как утверждает Скотт – "настоящая машина для поглощения еды и мастер физических упражнений". Звезда фильма "Овердрайв" отмечает, что именно отец научил его различным физическим упражнениям, когда ему едва исполнилось 14-15 лет и с тех пор зародил в нём интерес к здоровому образу жизни. Также папарацци заметили однажды Скотта во время тренировки. Он выбрал не дорогой зал, а самую обыкновенную улицу в Калифорнии, подтягиваясь на брусьях и устроив небольшую пробежку.

4 Кит Харингтон Звезда "Игры Престолов", Джон Сноу, Кит Харингтон делится своим опытом и говорит о том, что для своей роли борца с ожившими мертвецами и не только ему довелось пройти особый курс тренировок. Вместо того, чтобы развивать определенные группы мышц, он со своим тренером сделал акцент на всё тело в комплексе, а также осваивал новые виды тренажеров. Помимо этого, Кит был вынужден сесть на диету: "Я считаю, что ограничение себя в еде – достаточно полезная практика, особенно, если ты хочешь привести себя в форму, однако ограничивать себя всю жизнь я не готов".

5 Чарли Ханнэм Чтобы держать себя в форме, звезда фильма "Меч короля Артура", Чарли Ханнэм, физически развивается во всех направлениях. Так, на постоянной основе он занимается бегом, плаванием, пешими прогулками, а также посещает занятия по джиу-джитсу и занимается со скакалкой. Также актер из "Сынов анархии" утверждает, что важной частью его фитнес-программы является занятие любовью с его девушкой Морганой МакНелис, с которой они вместе уже более десяти лет и с которой регулярно "сминают простыни".

6 Джейсон Момоа Когда ему предложили роль в фильме "Аквамен", Джейсон в первую очередь подумал о своих детях – Лоле и Накоа-Вулф: "Мой сын является большим фанатом фильмов о Бэтмене, а дочь просто обожает Чудо-женщину". Во время съемок фильма "Лига Справедливости", Джейсон также отметил, что, по сути, исполняет их мечту, чтобы они могли увидеть отца рядом с любимыми для них персонажами. С самого детства Джейсон занимался серфингом, а также обожал скалолазание. Для того, чтобы подготовиться к роли Аквамена и кхала Дрого, актёр записался в зал, где работал с гирями, медболом и активно тренировался с боксерской грушей. Момоа также старается придерживаться сбалансированной мясной диеты: "Чтобы не свихнуться от такого питания, иногда я позволяю себе бокал пива, а также выкурить сигарету, впрочем, я делаю всё, чтобы это не сказывалось на моём теле".

7 Майк Колтер Актер, сыгравший Люка Кейджа в сериале от Нетфликс, отмечает, что был вынужден сделать большой упор на физические тренировки. Так, он говорит о том, что частенько занимается с различными тренажерами, а также не прочь побить боксерскую грушу и поднять огромную шину. Колтер замечает: "Я люблю тренироваться, однако не готов посвятить этому всю свою жизнь. Я никогда не знаю, когда будет следующая тренировка, ведь мой график забит под завязку". Также звезда "Улётных девочек" и счастливый отец семейства замечает, что ни одна тренировка не поможет, если не соблюдать строгую диету: "Питайтесь правильно и не пропускайте приемы пищи, а также не забывайте устраивать себе дни отдыха, где можно выпить вина и съесть любимое блюдо".

8 Том Харди Звезда "Дюнкерка", "Венома" и "Безумного Макса" отмечает, что в жизни ему очень повезло с генетикой, поскольку его тело легко поддаётся любым изменениям. В зале актёр предпочитает работать со штангой, выполняя несколько подходов, а также занимается с гантелями и брусьями. Том также говорит следующее: "Я не придерживаюсь какой-то особенной диеты. Мне важно было иметь сильное тело, а не его эстетичный вид, потому я налегал на углеводы, но и не отказывал себе при этом в сладостях и вредной пище в разумных количествах".

9 Райан Рейнольдс Надо отдать должное детям этого прекрасного актера, которые и являются причиной его хорошей формы. Когда его старшей дочери Джеймс было совсем немного лет, звезда "Телохранителя киллера" решила взять её вместе с собой в поход. Райан отмечает: "Восемнадцатикилограммовый ребёнок, которого ты несешь на себе или на руках – это лучшая тренировка на свете". А для съёмок в культовом "Дедпуле" актёру пришлось приложить массу усилий. Так, он занимался так называемыми сплит-тренировками, в каждый из дней делая упор на определенную группу мышц, а также не забывая питаться правильно.

10 Мэтт Бомер Мэтт, будучи известным секс-символом и звездой таких картин, как "Последний магнат", "Белый воротничок" и "Супер Майк", также не забывает о своей форме. Бомер делится впечатлениями: "Для одной из моих ролей мне пришлось существенно похудеть. Я практически ничего не ел, пил воду и соки, очищал свой организм. Иногда ходил в спортзал, но очень редко, и занимался лёгкими тренировками, пока не сбросил почти что двадцать килограмм". Также звезда утверждает, что для роли в фильме "Супер Майк" ему пришлось пройти не только через изнурительные тренировки, но и восковую эпиляцию, после чего он "начал уважать женщин за их смелость и отвагу".

11 Кэмерон Даллас Известный блогер на Ютубе и звезда Инстаграм, Кэмерон уже в своём возрасте может похвастаться действительно отличным телосложением. А всё благодаря хорошей наследственности и тому, что парень не забывает заниматься спортом. Так, он является активным игроком в бейсбол, а также не забывает посещать спортзал несколько раз в неделю, благодаря чему демонстрирует форму, которой могут позавидовать многие модели нижнего белья.

12 Кевин Харт Счастливый отец, актёр, комик, а также автор книги "I Can’t Make This Up", Кевин Харт также является постоянным посетителем спортзалов. Так, он частенько постит в своих социальных сетях различные видео с тренировок. По ним заметно, что актер отдает предпочтение различным тренажерам, гирям, а также не забывает о штанге. Кевин отдаёт предпочтение силовым тренировкам, а также не делает акцент на диете, позволяя себе то, что ему хочется. Также он отмечает: "Мне безумно нравится заниматься под музыку Эминема, это не только качает, но и буквально разрывает тебя на куски".

13 Ник Джонас Известный актёр и певец, Ник был вынужден набрать больше 20 фунтов мышечной массы, чтобы сыграть роль бойца ММА в "Королевстве", и об этом утверждают его фанатские сайты. Звезда же AT&T Audience Network говорит: "Это даже забавно. Я рассматриваю это как нечто фантастическое и нереальное, однако, стоит только вжиться в такую роль и такой график – как это быстро становится утомительным. Но я в восторге". Ранее Ника не воспринимали всерьёз, поскольку он был нескладным подростком, однако он с лёгкостью показал, что быстро набирает нужную массу, а также держит форму благодаря высокоинтенсивным тренировкам.

14 Майкл Б. Джордан Чтобы подготовиться к "Черной пантере", вышедшей в 2018 году, Джордану пришлось поработать над своей формой. Актер, который также готовился повторить роль боксера Адониса Крида в другом фильме, вычеркнул сахар, углеводы и молочные продукты из своего рациона. После этого он много часов посвятил кардиотренировкам, чтобы высушить своё тело, не забывая при этом заниматься баскетболом, плаванием и боксом, чтобы нарастить мышечную массу. Кроме того, он освоил новые боевые искусства. Джордан также заявляет: "Это моя вторая натура и страсть. Я хочу делать многое в фильмах самостоятельно, а не с помощью дублеров".

15 Крис Хемсворт Заядлый серфер абсолютно не жалеет о том, что вместе с семьей – дочерью Индией Роуз и близнецами Сашей и Тристаном, а также с женой-моделью Эльзой Патаки – он переехал из солнечного Лос-Анджелеса обратно в родную Австралию. Звезда "Тор: Рагнарёк" отмечает: "Когда я прихожу домой – то вижу перед собой пляж, а это вынуждает меня взять сёрф и всегда держать себя в форме".