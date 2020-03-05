Скачать
Четверг, 05.03.2020
Зеленский о новом Кабмине: Не закрыто 5-6 принципиальных вакансий
Зеленский о новом Кабмине: Не закрыто 5-6 принципиальных вакансий
Коронавирус: в Украине будут запрещать массовые мероприятия
Коронавирус: в Украине будут запрещать массовые мероприятия
Известная украинская спортсменка стала прототипом для куклы Barbie (Видео)
Известная украинская спортсменка стала прототипом для куклы Barbie (Видео)
Twitter начал тестировать аналог историй в инстаграме
Twitter начал тестировать аналог историй в инстаграме

Все ради роли: каких кардинальных изменений пришлось претерпеть актерам, чтобы выглядеть на "все сто" (Фото)

Смотрите фото (17)
Все ради роли: каких кардинальных изменений пришлось претерпеть актерам, чтобы выглядеть на "все сто" (Фото)
14:21 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Кто же они, эти голливудские красавчики на чьи рельефные тела засматриваются особы прекрасного пола, и как им удаётся держать себя в форме?

  • 1

    Каждый раз, когда речь заходит о красоте и звездах Голливуда, многие тут же начинают вспоминать и перечислять имена популярных актрис. Но Голливуд – это не только то место, где обитают роскошные и успешные женщины, здесь есть ещё и не менее привлекательные мужчины.

    Зак Эфрон

    Звезда "Спасателей Малибу", Зак буквально недавно сказал журналу Cosmopolitan, что всячески старается стать более "приземлённым", равняясь на своего брата, Дилана, а также следить за собой и своей физической формой с помощью тренировок. Также он говорит о том, что его секрет заключается в кардио, которое быстро сменяется силовыми тренировками, и тем самым он не даёт своему телу расслабиться. Тренер Зака говорил: "Когда он пришел ко мне, то уже был в хорошей форме, мне было важно сделать так, чтобы он набрал больше чистого веса, а также закрепил свой результат".

  • 2

    Идрис Эльба

    Чтобы сыграть роль Роланда в "Темной башне", Идрису пришлось ужесточить свои тренировки, а также научиться делать различные трюки, а ещё вписать в свой тренировочный график занятия с огнестрельным оружием, что дались британцу отнюдь не легко. И всё это ему довелось делать во время подготовки к своему профессиональному дебюту в сфере кикбоксинга, который состоялся в 2016 году. Сейчас же Идрис всячески хвалится тем, что является отцом двоих замечательных детей, утверждая, что они были и есть его главной целью в жизни.

  • 3

    Скотт Иствуд

    Чтобы стать членом семейного бизнеса, Скотту довелось поработать не только над определенным ремеслом, но и над собой в том числе. Его отец, Клинт, как утверждает Скотт – "настоящая машина для поглощения еды и мастер физических упражнений". Звезда фильма "Овердрайв" отмечает, что именно отец научил его различным физическим упражнениям, когда ему едва исполнилось 14-15 лет и с тех пор зародил в нём интерес к здоровому образу жизни. Также папарацци заметили однажды Скотта во время тренировки. Он выбрал не дорогой зал, а самую обыкновенную улицу в Калифорнии, подтягиваясь на брусьях и устроив небольшую пробежку.

  • 4

    Кит Харингтон

    Звезда "Игры Престолов", Джон Сноу, Кит Харингтон делится своим опытом и говорит о том, что для своей роли борца с ожившими мертвецами и не только ему довелось пройти особый курс тренировок. Вместо того, чтобы развивать определенные группы мышц, он со своим тренером сделал акцент на всё тело в комплексе, а также осваивал новые виды тренажеров. Помимо этого, Кит был вынужден сесть на диету: "Я считаю, что ограничение себя в еде – достаточно полезная практика, особенно, если ты хочешь привести себя в форму, однако ограничивать себя всю жизнь я не готов".

  • 5

    Чарли Ханнэм

    Чтобы держать себя в форме, звезда фильма "Меч короля Артура", Чарли Ханнэм, физически развивается во всех направлениях. Так, на постоянной основе он занимается бегом, плаванием, пешими прогулками, а также посещает занятия по джиу-джитсу и занимается со скакалкой. Также актер из "Сынов анархии" утверждает, что важной частью его фитнес-программы является занятие любовью с его девушкой Морганой МакНелис, с которой они вместе уже более десяти лет и с которой регулярно "сминают простыни".

  • 6

    Джейсон Момоа

    Когда ему предложили роль в фильме "Аквамен", Джейсон в первую очередь подумал о своих детях – Лоле и Накоа-Вулф: "Мой сын является большим фанатом фильмов о Бэтмене, а дочь просто обожает Чудо-женщину". Во время съемок фильма "Лига Справедливости", Джейсон также отметил, что, по сути, исполняет их мечту, чтобы они могли увидеть отца рядом с любимыми для них персонажами. С самого детства Джейсон занимался серфингом, а также обожал скалолазание. Для того, чтобы подготовиться к роли Аквамена и кхала Дрого, актёр записался в зал, где работал с гирями, медболом и активно тренировался с боксерской грушей. Момоа также старается придерживаться сбалансированной мясной диеты: "Чтобы не свихнуться от такого питания, иногда я позволяю себе бокал пива, а также выкурить сигарету, впрочем, я делаю всё, чтобы это не сказывалось на моём теле".

  • 7

    Майк Колтер

    Актер, сыгравший Люка Кейджа в сериале от Нетфликс, отмечает, что был вынужден сделать большой упор на физические тренировки. Так, он говорит о том, что частенько занимается с различными тренажерами, а также не прочь побить боксерскую грушу и поднять огромную шину. Колтер замечает: "Я люблю тренироваться, однако не готов посвятить этому всю свою жизнь. Я никогда не знаю, когда будет следующая тренировка, ведь мой график забит под завязку". Также звезда "Улётных девочек" и счастливый отец семейства замечает, что ни одна тренировка не поможет, если не соблюдать строгую диету: "Питайтесь правильно и не пропускайте приемы пищи, а также не забывайте устраивать себе дни отдыха, где можно выпить вина и съесть любимое блюдо".

  • 8

    Том Харди

    Звезда "Дюнкерка", "Венома" и "Безумного Макса" отмечает, что в жизни ему очень повезло с генетикой, поскольку его тело легко поддаётся любым изменениям. В зале актёр предпочитает работать со штангой, выполняя несколько подходов, а также занимается с гантелями и брусьями. Том также говорит следующее: "Я не придерживаюсь какой-то особенной диеты. Мне важно было иметь сильное тело, а не его эстетичный вид, потому я налегал на углеводы, но и не отказывал себе при этом в сладостях и вредной пище в разумных количествах".

  • 9

    Райан Рейнольдс

    Надо отдать должное детям этого прекрасного актера, которые и являются причиной его хорошей формы. Когда его старшей дочери Джеймс было совсем немного лет, звезда "Телохранителя киллера" решила взять её вместе с собой в поход. Райан отмечает: "Восемнадцатикилограммовый ребёнок, которого ты несешь на себе или на руках – это лучшая тренировка на свете". А для съёмок в культовом "Дедпуле" актёру пришлось приложить массу усилий. Так, он занимался так называемыми сплит-тренировками, в каждый из дней делая упор на определенную группу мышц, а также не забывая питаться правильно.

  • 10

    Мэтт Бомер

    Мэтт, будучи известным секс-символом и звездой таких картин, как "Последний магнат", "Белый воротничок" и "Супер Майк", также не забывает о своей форме. Бомер делится впечатлениями: "Для одной из моих ролей мне пришлось существенно похудеть. Я практически ничего не ел, пил воду и соки, очищал свой организм. Иногда ходил в спортзал, но очень редко, и занимался лёгкими тренировками, пока не сбросил почти что двадцать килограмм". Также звезда утверждает, что для роли в фильме "Супер Майк" ему пришлось пройти не только через изнурительные тренировки, но и восковую эпиляцию, после чего он "начал уважать женщин за их смелость и отвагу".

  • 11

    Кэмерон Даллас

    Известный блогер на Ютубе и звезда Инстаграм, Кэмерон уже в своём возрасте может похвастаться действительно отличным телосложением. А всё благодаря хорошей наследственности и тому, что парень не забывает заниматься спортом. Так, он является активным игроком в бейсбол, а также не забывает посещать спортзал несколько раз в неделю, благодаря чему демонстрирует форму, которой могут позавидовать многие модели нижнего белья.

  • 12

    Кевин Харт

    Счастливый отец, актёр, комик, а также автор книги "I Can’t Make This Up", Кевин Харт также является постоянным посетителем спортзалов. Так, он частенько постит в своих социальных сетях различные видео с тренировок. По ним заметно, что актер отдает предпочтение различным тренажерам, гирям, а также не забывает о штанге. Кевин отдаёт предпочтение силовым тренировкам, а также не делает акцент на диете, позволяя себе то, что ему хочется. Также он отмечает: "Мне безумно нравится заниматься под музыку Эминема, это не только качает, но и буквально разрывает тебя на куски".

  • 13

    Ник Джонас

    Известный актёр и певец, Ник был вынужден набрать больше 20 фунтов мышечной массы, чтобы сыграть роль бойца ММА в "Королевстве", и об этом утверждают его фанатские сайты. Звезда же AT&T Audience Network говорит: "Это даже забавно. Я рассматриваю это как нечто фантастическое и нереальное, однако, стоит только вжиться в такую роль и такой график – как это быстро становится утомительным. Но я в восторге". Ранее Ника не воспринимали всерьёз, поскольку он был нескладным подростком, однако он с лёгкостью показал, что быстро набирает нужную массу, а также держит форму благодаря высокоинтенсивным тренировкам.

  • 14

    Майкл Б. Джордан

    Чтобы подготовиться к "Черной пантере", вышедшей в 2018 году, Джордану пришлось поработать над своей формой. Актер, который также готовился повторить роль боксера Адониса Крида в другом фильме, вычеркнул сахар, углеводы и молочные продукты из своего рациона. После этого он много часов посвятил кардиотренировкам, чтобы высушить своё тело, не забывая при этом заниматься баскетболом, плаванием и боксом, чтобы нарастить мышечную массу. Кроме того, он освоил новые боевые искусства. Джордан также заявляет: "Это моя вторая натура и страсть. Я хочу делать многое в фильмах самостоятельно, а не с помощью дублеров".

  • 15

    Крис Хемсворт

    Заядлый серфер абсолютно не жалеет о том, что вместе с семьей – дочерью Индией Роуз и близнецами Сашей и Тристаном, а также с женой-моделью Эльзой Патаки – он переехал из солнечного Лос-Анджелеса обратно в родную Австралию. Звезда "Тор: Рагнарёк" отмечает: "Когда я прихожу домой – то вижу перед собой пляж, а это вынуждает меня взять сёрф и всегда держать себя в форме".

  • 16

    Тарек Эль Мусса

    Спустя множество лет, проведенных за занятиями тяжелой атлетикой, звезда HGTV признается: "Я никогда в жизни не думал, что буду заниматься горячей йогой, однако я сделал это". Отец двоих детей, снявшийся в фильме "Игра вслепую" со своей бывшей, также говорит: "Несмотря ни на что, теперь я одержим этим видом спорта и вряд ли смогу отказать себе в том, чтобы пропустить ещё хотя бы одно занятие".

Красавцы-мужчины: самые горячие испанские актеры (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (17)

Все по теме:

Фильмы, Мужчины, Фигура, Кино, Внешность, Актеры, Знаменитости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
02 Кто вошел в Кабмин Шмыгаля: что известно о новом правительстве
03 Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
04 ТОП 7 опасных веществ из привычного обихода, которые приводят к смерти
05 Итоги дня 4 марта: Зеленский в Раде, новый Кабмин и коронавирус в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Милованов рассказал, почему не согласился оставаться в новом правительстве
Милованов объяснил, почему не остался в новом правительстве
В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Украине с апреля запустят автофиксацию нарушений ПДД
В Украине с апреля запустят автофиксацию нарушений ПДД
Принц Уильям пошутил о распространении коронавируса (Видео)
Принц Уильям пошутил о распространении коронавируса (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь