Красавцы-мужчины: самые горячие испанские актеры (Фото)

1 Хавьер Бардем Хавьер Бардем, один из самых известных испанских актеров, имеет очень насыщенную фильмографию. Его кинодебют состоялся, когда юному актеру исполнилась всего 6 лет. Хавьер снялся в картине "El Picaro", после чего начал много гастролировать по родине в составе театральной труппы. Первые предложения мэтров испанского кино не заставили себя долго ждать – в 22 года Бардем снялся в фильме Педро Альмодовара "Высокие каблуки", а через год появился в драме "Ветчина, ветчина" Бигаса Луны, которая получила "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. С тех пор испанец снялся более чем в 50 фильмах, среди которых множество успешных голливудских кинокартин. Талант Хавьера Бардема настолько велик, что он может перевоплотиться в любого персонажа: от эмоционального испанского художника в "Викки Кристина Барселона" до антагониста Джеймса Бонда в "007: Координаты Скайфолл". В его копилке – множество престижных мировых кинонаград. Также Хавьер Бардем стал первым испанским актером, получившим "Оскар" за лучшую мужскую роль ("Старикам тут не место"). В 2010 году он женился на Пенелопе Крус, сегодня счастливая пара воспитывает двух детей.

2 Мигель Анхель Сильвестре Этот испанский красавец востребован не только в родной Испании, но и в Голливуде. С детства он увлекался большим теннисом и хотел связать свою жизнь со спортом, но из-за серьезной травмы ему пришлось пересмотреть свои планы. Мигель попробовал себя в модельном бизнесе, но мир кинематографа все же оказался ему ближе. В начале 2000-х он участвовал в театральных постановках и снимался в эпизодических ролях у местных режиссеров. Но уже через несколько лет его карьера стала стремительно развиваться. Сначала он получил главную роль в спектакле Марио Фрати "P O R N O", затем снялся в картине "Дистанция", за которую получил свою первую кинонаграду – тулузскую премию "Лучший испанский актер". Талантливым испанцем вскоре заинтересовался и Голливуд. Его пригласили на главную роль в сериале "Восьмое чувство", который выходил на Netflix с 2015 по 2018 годы. Также Мигель появился в третьем сезоне "Нарко", который является флагманом развлекательной платформы. Кстати, некоторое время назад актер встречался со своими соотечественницами – Белен Лопес и Бланкой Суарес – но сегодня сердце 37-летнего Мигель свободно.

3 Марио Касас Если вы смотрели "Три метра над уровнем неба", то прекрасно знаете, кто такой Марио Касас. Роль очаровательного хулигана Аче, который влюбляется в приличную девушку из богатой семьи, прославила этого актера на весь мир. Но, к сожалению, самая успешная роль в карьере Марио сыграла с ним дурную шутку: этому испанцу до сих пор приходится много работать, доказывая, что он способен на более серьезные актерские перевоплощения. После "Трех метров над уровнем неба" Касас снялся в трагикомедии андеграундного режиссера Пако Кабесаса "Неоновая плоть", которая получила широкий резонанс не только из-за своей острой социальной тематики, но и удивительного расхождения мнения критиков (одни называли фильм "шедевром", другие заклеймили его "безвкусицей"). Также актер появился в мистическом сериале "Ведьмы из Сугаррамурди", основанном на испанских легендах и суевериях, и в картине своего знаменитого соотечественника Антонио Бандераса "33", повествующей о 33-х чилийских шахтерах, которые на 69 дней оказались в ловушке под землей. Съемки этого фильма, основанного на реальных событиях, происходили в Колумбии и Чили, поэтому съемочная команда смогла сполна прочувствовать тот ужас, который испытали настоящие герои этой страшной истории. Сегодня 33-летний Марио Касас в основном снимается в испанских кинокартинах, однако вполне возможно, что уже совсем скоро он появится и в голливудских проектах.

4 Антонио Бандерас Этот испанец не только талантлив, но и очень трудолюбив: в его фильмографии в два раза больше работ, чем у Хавьера Бардема. При этом любопытно, что Антонио Бандерас стал актером по воле случая. В детстве он был подающим большие надежды футболистом, но в 14 лет получил серьезный перелом ноги, из-за чего на спортивной карьере пришлось поставить крест. Приблизительно в то же самое время юный Бандерас попал на знаменитый спектакль "Волосы", который шел в местном театре. Эта постановка произвела такое сильное впечатление на юношу, что он решил попробовать свои силы в актерском ремесле. Его дебют состоялся на сцене Школы Драматического искусства. Антонио принял участие в спектакле по пьесе Бертольда Брехта, который был запрещен в Испании в те годы. Ночь после премьеры начинающий актер провел в отделении полиции. Но это ничуть не убавило пыл Бандераса – очевидно, он придерживался мнения, что искусство должно стоять выше политики и цензуры, поэтому продолжил играть в резонансном спектакле. Вскоре он переехал в Мадрид, где познакомился с Педро Альмадоваром. Испанский режиссер по достоинству оценил талант Бандераса и предложил ему роль в фильме "Лабиринт страстей". Эта работа положила начало их долгому и плодотворному сотрудничеству. Впоследствии актер поработал с Квентином Тарантино, Роберто Родригесом и Нилом Джорданом, но он до сих пор продолжает сниматься у Альмадовара. Их последняя совместная работа "Боль и слава", вышедшая в 2019 году, получила две номинации на "Оскар"

5 Хорди Молья Его называют "испанским Томом Крузом". Однако его голливудский прототип не может похвастаться таким разносторонним списком талантов, каким обладает Хорди Молья. Испанец не только снимается в кино, но и также пробует себя в режиссуре и сценарном мастерстве, пишет картины. Кстати, в последнем Хорди Молья особенно преуспел. Его художественные работы выставляются в галереях Мадрида и Барселоны. Впрочем, конечно же, основной своей профессией Молья считает актерство. Он снялся уже более чем в 80 картинах, в том числе – в драме "Кокаин", где его партнерами по съемочной площадке стали Джонни Депп и Пенелопа Крус, боевике "Коломбиана" и фантастическом триллере "Риддик". Любопытно, что его актерский дебют на большом экране произошел в 1992 году – тогда Хорди Молья появился в драме "Ветчина, ветчина" Бигаса Луны.

6 Алекс Гонсалес Алекс Гонсалес появился на свет 13 августа 1980 года в Мадриде. Свою первую эпизодическую роль в сериале он исполнил, когда ему было всего 4 года. Так что уже в детстве Алекс понял, что хочет связать свою жизнь с миром кинематографа. Ближе к старшим классам он стал мечтать о поступлении в актерскую школу Арона Роберта, но обучение стоило больших денег, поэтому начинающий актер вознамерился неприменно накопить необходимую сумму. Он брался за любую подработку, которую только мог найти – разносил еду в кафе, ремонтировал электрику в домах соседей. В 1999 году Алекс случайно познакомился с известным испанским клоуном Нестором Чмисо. Ему удалось не только подружиться со знаменитым артистом, но и договориться на частные уроки актерского мастерства. На протяжении двух лет Чмисо помогал Гонсалесу осваивать азы профессии, после чего начинающий актер с легкостью поступил на драматический факультет Международной студии, которой руководил легендарный Хуан Карло Корасс. С начала 2000-х Гонсалес стал появляться в эпизодических ролях на местном телевидении, а в 2005 году вышел фильм "Второй раунд", в котором актер сыграл одну из центральных ролей. Через несколько лет Гонсалес стал получать предложения не только от испанских режиссеров, но и мэтров Голливуда. В 2011 году он появился в приключенческом боевике "Люди Икс: Первый класс", после которого проснулся знаменитым. Личная жизнь 30-летнего актера не менее насыщенная, чем его актерская биография. Ему приписывали романы с самыми яркими звездами испанского кинематографа, а с сестрой Пенелопы Крус он едва не отправился под венец. Сегодня Гонсалес встречается с другой коллегой по актерскому цеху – Адрианой Угарте. И судя по всему, у молодых людей все серьезно.