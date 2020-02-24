ТОП-5 мошенников, историю жизни которых экранизировали (Фото)

1 Есть люди, которые всю жизнь самоотверженно и усердно работают, но при этом так и не успевают насладиться финансовой независимостью. А есть те, кому больше по душе обманывать и спекулировать, получая при этом солидные суммы. И энтузиазм этих людей часто настолько велик, что им удается добиться огромных успехов в своем деле, прославившись на весь мир в качестве самых выдающихся мошенников. Фрэнк Абигнейл Фрэнк Уильям Абигнейл - ныне американский эксперт в области документарной безопасности, который прославился на весь мир своими дерзкими преступлениями, совершенными в 1960-е годы. Если вы смотрели фильм "Поймай меня, если сможешь" с Леонардо Ди Каприо в главной роли, то наверняка поймете, о чем идет речь. Для тех, кто не смотрел, расскажем краткую историю успеха и поражения Абигнейла. Однажды молодой человек решил, что неплохо было бы стать пилотом… Естественно, проходить обучение и специальную подготовку Фрэнк не стал, а просто отправился в отдел снабжения авиакомпании Pan American и убедил сотрудников, что он - молодой пилот компании, у которого украли форму. Не знаем, как ему это удалось, но в легенду поверили! Благодаря этому Фрэнк налетал за счет компании свыше 1.000.000 миль в более чем 250 рейсах по 26 странам мира, отдохнул в самых лучших отелях (так как на правах пилота он мог пользоваться услугами гостиниц бесплатно) и обналичил большое количество поддельных чеков, на которых стояла эмблема авиакомпании. Всего на должности пилота Абигнейл "проработал" два года. Еще год этот гениальный мошенник умело притворялся главным педиатром одной из больниц в штате Джорджия, восемь месяцев был юристом и работал при генеральном прокуроре, в течение одного семестра преподавал дисциплину "социология" в Университете Бригама Янга… В общей сложности от попробовал 8 профессий всего за 5 лет! В 1969 году Абигнейла задержали во Франции. После ареста мошенника сразу 12 стран потребовали его выдачи за совершенные на их территории преступления. Сначала Фрэнк полгода отсидел во Франции, затем еще полгода в Швеции и четыре года в США. Абигнейла освободили досрочно за то, что он согласился сотрудничать с ФБР. Сейчас бывший аферист работает экспертом в области документарной безопасности и является официальным миллионером.

2 Джордан Белфорт Джордан Росс Белфорт - известный американский оратор-мотиватор, который в 1987 году основал одну из крупнейших брокерских контор мира, но спустя 10 лет был осужден отмывание денег и ряд прочих финансовых преступлений. Во время своих махинаций на Уолл-стрит Белфорт вел праздный образ жизни: он был завсегдатаем вечеринок, употреблял алкоголь и наркотики и даже попал в зависимость от метаквалона (мощное седативное и снотворное средство, запрещенное к применению в ряде стран). К счастью, Белфорту удалось со всем этим справиться. Выйдя из тюрьмы, он занялся легальным бизнесом и написал несколько книг о своей жизни. Именно они послужили источником вдохновения для Мартина Скорсезе, когда он работал над фильмом "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

3 Ник Лисон Ник Лисон - старший трейдер отделения английского банка "Бэрингз" в Сингапуре и на первый взгляд ничем не примечательный мужчина с заурядной биографией. Однако в 1995 году имя Лисона прогремело на весь мир. Тогда из-за очень рискованных и несанкционированных операций с фьючерсами на японской бирже Nikkei он довел банк "Бэрингз" до полного банкротства. Убытки финансового учреждения составили 1,3 млрд долларов, что вдвое превышало его собственный капитал. Поэтому один из старейших банков мира, в котором хранила деньги сама королева Елизавета, пришлось продать за символическую сумму 1 фунт стерлингов голландскому банку ING. Когда Лисон понял, что произошло, он оставил в банке записку со словами "Прошу прощения" и попытался сбежать к себе на родину в Британию. По дороге его задержали и вернули в Сингапур. В итоге Лисон был осужден и получил 6 лет и 6 месяцев тюремного заключения - из них он отсидел четыре года. За время заключения заболел и вылечился от рака (власти Сингапура позаботились о том, чтобы его оперировали лучшие врачи), освободился, написал несколько книг и какое-то время занимал должность генерального директора ирландского футбольного клуба "Голуэй Юнайтед". По книге Лисона "Как я обанкротил „Бэрингз“. Признания трейдера-мошенника" сняли фильм "Аферист" с Юэном Макгрегором в главной роли.

4 Джозеф Уэйл Джозеф Уэйл, по прозвищу Желтый парень (Yellow Kid) - один из самых известных аферистов США, который начал свою карьеру, работая подавальщиком в низкопробном салуне, но вскоре открыл в себе талант совсем иного рода… На протяжении всей своей жизни (а прожил Уэйл завидных 100 лет!) он обманывал людей самыми хитрыми и изощренными способами. К примеру, однажды Уэйл организовал девелоперскую компанию "Мичиганский Элизиум", купил болото на озере Мичиган (тогда побережье озера было место отдыха всех богачей Чикаго) и создал для него репутацию "приличного места". В роскошном офисе компании повесили панорамный фотоколлаж, на котором были изображены яхт-клуб, поле для гольфа, бассейны, охотничьи угодья и прочие несуществующие достопримечательности, якобы находящиеся на этом болоте. Самым богатым и респектабельным своим клиентам Уэйл по-дружески предлагал стать членами закрытого клуба и построиться на этой шикарной территории совершенно бесплатно! Единственное, что требовалось - это проехать в специальную контору и быстренько оформить все документы за какие-то 300 долларов. В течение месяца Джо каждый день дарил и оформлял, дарил и оформлял… Пока у одного из клиентов не возникло желания посмотреть на чудо-участок. Уже в ту же ночь компания "Мичиганский Элизиум" будто растворилась в воздухе, а ее основатель отправился в Париж, чтобы отпраздновать свой триумф. Среди других знаменитых афер Уэйла: продажа бродячих собак (доход примерно 2 тыс. долларов в день), фиктивный банк (доход от аферы 400 тыс. долларов), продажа несуществующих шахт (доход от аферы около 2 млн долларов). Кстати, права на разработку одной из таких шахт Уэйл продал самому Бенито Муссолини. За то, что он никогда не обманывал бедных людей и зарабатывал деньги исключительно на богачах, Джо прозвали "Робин Гудом мошенников". Примечательно, что ничем другим в своей жизни Уэйл не занимался, и когда в 100 лет его спросили, хотел ли бы он провернуть еще одну аферу, он ответил: "Я мечтаю об этом, как голодная собака о мозговой косточке". На основе истории его жизни был снят фильм "Афера" (1973) с Полом Ньюменом и Робертом Редфордом в главных ролях. Также Джозеф Уэйл послужил прототипом одного из главных героев ленты "Отпетые мошенники".