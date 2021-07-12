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Беременная Даша Квиткова раскрыла, как часто занимается сексом с Добрыниным: "Ставьте свечку"

Беременная Даша Квиткова раскрыла, как часто занимается сексом с Добрыниным: "Ставьте свечку"
Обновлено 16:17 Сегодня Телеграф Фото: instagram Daria Kvitkova

Украинский блогер Даша Квиткова ждет не дождется, когда ее первенец появится на свет. На днях у 23-летней девушки случились ложные схватки и теперь она и ее муж, известный украинский телеведущий Никита Добрынин, сидят как на иголках в ожидании родов.

Квиткова решила скоротать свое время, общаясь с подписчиками в Инстаграме. Так, один из фолловеров посоветовал блогеру, чтобы быстрее родить, заняться сексом или другими физическими упражнениями.

"За секс не переживайте, он у нас каждый день. Физические нагрузки тоже были, переезд, коробки и т.д. Детки всегда сами решают, когда им появиться", - написала в ответ Дарья.

Даша Квиткова беременна

Некоторые скептически отнеслись к этой идее.

Беременная MamaRika показала, как ее балует ее супруг: "Города меняются, а традиции остаются"

"Дышать нельзя, есть тоже нельзя. Спать еще, говорят нельзя во время беременности", - сыронизировала Даша.

Беременная Даша Квиткова

Другие и вовсе не поверили в ежедневный интимный процесс звездных супругов. "Ну, что я могу вам сказать... Ставьте свечку", - подшутила блогер.

Беременная Даша Квиткова

Напомним, что у Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой родится мальчик.

Недавно супруги перебрались в собственный загородный дом под Киевом, который был приобретен в ноябре прошлого года, несмотря на жалобы блогеров на бесконечные ремонтные работы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Беременность, Секс, Никита Добрынин, Дарья Квиткова.
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