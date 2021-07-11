Беременная MamaRika показала, как ее балует ее супруг: "Города меняются, а традиции остаются"

Популярная украинская певица Анастасия Кочеткова, более известна как MamaRika/Эрика, и ее муж, комик Сергей Середа находятся в ожидании своего первенца - пара ждет мальчика. Супруги уже вовсю готовятся к рождению ребенка, и даже вернулись в Киев, чтобы подобрать роддом.

На своей странице в Инстаграм исполнительница активно делится со своими подписчиками всеми новостями о своей беременности, показывая и рассказывая все подробности.

Вместе с собой из Одессы пара захватила и "семейные традиции", а именно то, что Сергей Середа по утрам балует свою супругу завтраком, готовя для нее.

"Города меняются, а традиции остаются. Любимый муж приготовил мамке, ну и себе, завтрак" - рассказала в сторис певица.

Ранее, "Телеграф" писал, что Анастасия и Сергей признались, что узнали о беременности совершенно случайно.