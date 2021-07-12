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"Бритни Спирс - курит": известный продюсер и композитор похвалил Лесю Никитюк за ее пение

"Бритни Спирс - курит": известный продюсер и композитор похвалил Лесю Никитюк за ее пение
Обновлено 08:34 Сегодня Телеграф

Известная телеведущая Леся Никитюк, которую ранее потроллили за фото с книгами, не перестает удивлять своими талантами. Время от времени девушка демонстрирует свои прекрасные вокальные данные.

У нее уже даже вышел сольный клип на песню "Ями", автором которой стал известный украинский композитор и продюсер Руслан Квинта

В одном из своих интервью Квинта признался, что Леся около полугода просила его написать ей песню для своей программы. Продюсер рассказал, что песня написал трек, после просмотра пилотного выпуска программы Никитюк, которой кстати наслаждался. 

Часть интервью показала на своей странице в Инстаграм Леся Никитюк. 

Также, композитор отметил и вокальные данные леди Ле. После ее исполнения песни Бритни Спирс, Квинта заявил, что американская певица "курит" в сравнении с Лесей. 

"Она очень талантливая девушка, очень! И сейчас я ей написал, кстати, еще одну песню", — заинтриговал композитор. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк перевоплотилась в современную Мальвину с кудряшками для съемок развлекательной программы "Хто зверху?".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 61

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Телеведущая, Леся Никитюк, Руслан Квинта.
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