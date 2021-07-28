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Леся Никитюк очаровала фанов стильным летним образом в белом костюме (фото)

Леся Никитюк очаровала фанов стильным летним образом в белом костюме (фото)
Обновлено 12:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает ровняться на известную светскую львицу Ким Кардашян, с которой ранее посоревновалась в одевании платья из латекса. 

На своей странице в Инстаграм ведущая похвасталась роскошной фигурой в летнем белом костюме, который отлично подчеркнул длинные ноги Леси Ивановны. А в подписи к снимкам пожаловалась, что Кардашян не приглашает ее в свою тусовку, а ведь у них много общего. 

"Я тоже люблю хинкали и латекс" - признается Леся. 

 
 
 
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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

В комментариях поклонники "поддерживают" телеведущую, отмечая, что Ким сама должна проситься в компанию к Никитюк. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк позабавила сеть совместным фото с мужем Нади Дорофеевой Владимиром Дантесом. На фото артист обнимается с длинными ногами телеведущей. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 143

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Образ, Телеведущая, Сил, Леся Никитюк.
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