"Сімейні посиденьки": Леся Никитюк похвалилася музичними талантами своєї мами (відео)
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Леся Никитюк показала, як виглядала в юності її мама.
Популярна українська телеведуча Леся Никитюк, яка раніше посварилася з блогером Олексієм Дурнєвим, дуже любить свою сім’ю, і часто ділиться зі своїми підписниками різними фото і відео з батьками і племінницями.
Судячи зі сторінки Лесі в Інстаграм вона ще та мамина дочка. Мама Кет (Катерина Петрівна Никитюк) дуже часто мелькає, як в сторіс, так і в постах ведучої. І ось "відеозвіт" Никитюк з чергових сімейних посиденьок не обійшовся без неї.
Леді Ле продемонструвала музичні таланти своєї мами. Катерина Петрівна зіграла на баяні і заспівала кілька пісень з дочкою.
Також, Леся Іванівна поділилася кількома архівними фото своєї сім’ї, на яких показала, якою була в юності її мама, батько і братик.
Раніше, "Телеграф писав, що Леся Никитюк стала другою людиною в Україні, після Зеленського, зайнявши" срібне "місце в рейтингу Top Instagram Influencers.
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