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"Сімейні посиденьки": Леся Никитюк похвалилася музичними талантами своєї мами (відео)

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"Сімейні посиденьки": Леся Никитюк похвалилася музичними талантами своєї мами (відео) Новина оновлена 27 серпня 2021, 11:33
Леся Никитюк. Фото Інстаграм Лесі Никитюк

Леся Никитюк показала, як виглядала в юності її мама.

Популярна українська телеведуча Леся Никитюк, яка раніше посварилася з блогером Олексієм Дурнєвим, дуже любить свою сім’ю, і часто ділиться зі своїми підписниками різними фото і відео з батьками і племінницями.

Судячи зі сторінки Лесі в Інстаграм вона ще та мамина дочка. Мама Кет (Катерина Петрівна Никитюк) дуже часто мелькає, як в сторіс, так і в постах ведучої. І ось "відеозвіт" Никитюк з чергових сімейних посиденьок не обійшовся без неї.

Леді Ле продемонструвала музичні таланти своєї мами. Катерина Петрівна зіграла на баяні і заспівала кілька пісень з дочкою.

Також, Леся Іванівна поділилася кількома архівними фото своєї сім’ї, на яких показала, якою була в юності її мама, батько і братик.

Мама Лесі Никитюк в юності
Мама Лесі Никитюк в юності
Мама Лесі Никитюк
Мама Лесі Никитюк
Мама Лесі Никитюк в 10-му класі
Мама Лесі Никитюк в 10-му класі
Брат мами Лесі Никитюк
Брат мами Лесі Никитюк
Леся Никитюк з братом
Леся Никитюк з братом

Раніше, "Телеграф писав, що Леся Никитюк стала другою людиною в Україні, після Зеленського, зайнявши" срібне "місце в рейтингу Top Instagram Influencers.

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