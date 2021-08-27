"Сімейні посиденьки": Леся Никитюк похвалилася музичними талантами своєї мами (відео)

Леся Никитюк показала, як виглядала в юності її мама.

Популярна українська телеведуча Леся Никитюк, яка раніше посварилася з блогером Олексієм Дурнєвим, дуже любить свою сім’ю, і часто ділиться зі своїми підписниками різними фото і відео з батьками і племінницями.

Судячи зі сторінки Лесі в Інстаграм вона ще та мамина дочка. Мама Кет (Катерина Петрівна Никитюк) дуже часто мелькає, як в сторіс, так і в постах ведучої. І ось "відеозвіт" Никитюк з чергових сімейних посиденьок не обійшовся без неї.

Леді Ле продемонструвала музичні таланти своєї мами. Катерина Петрівна зіграла на баяні і заспівала кілька пісень з дочкою.

Також, Леся Іванівна поділилася кількома архівними фото своєї сім’ї, на яких показала, якою була в юності її мама, батько і братик.

Мама Лесі Никитюк в юності

Мама Лесі Никитюк

Мама Лесі Никитюк в 10-му класі

Брат мами Лесі Никитюк

Леся Никитюк з братом

Раніше, "Телеграф писав, що Леся Никитюк стала другою людиною в Україні, після Зеленського, зайнявши" срібне "місце в рейтингу Top Instagram Influencers.