"Ей только на железной дороге работать": блогер Алексей Дурнев оскорбил Лесю Никитюк - телеведущая не смолчала

Между блогером и телеведущей уже давно существует конфликт.

Между известным украинским блогером Алексеем Дурневым и телеведущей Лесей Никитюк назревает очередной скандал. Блогер нелестно высказался о росте ведущей, Леся же в ответ молчать не стала и ответила ему не менее резко.

Так, в одном из своих видео Дурнев говорит: "Метр восемьдесят три!(рост Леси Никитюк составляет 1,8 м, — прим. ред.). Извините, это только на железной дороге работать. Красивые женщины — они же все невысокие".

Возмущенная телеведущая опубликовала ролик у себя на странице и написала гневный пост, в котором заявила, что на этот раз Дурнев перешел все границы и что нельзя оскорблять людей из-за роста или веса.

"Опущусь на секунду до твоего уровня юмора и скажу так, чтобы тебе было понятно:ты со своим ростом видел только пилотку проводницы!", — написала обиженная Леся.

Она также записала шутливые ролики, в которых предстала в образе проводницы и пошутила, что "в соседних с ней вагонах" едут Оля Полякова, Екатерина Осадчая и Маша Ефросинина (рост певицы и ведущих также выше 1,8 метра, — прим. ред.).

Алексей Дурнев и Леся Никитюк: конфликт

Конфликт Леси Никитюк и Алексея Дурнева длится уже довольно давно. Блогер неоднократно высмеивал Лесю в своем шоу "Дурнев смотрит сторис". По его словам, ведущая сначала с юмором воспринимала все его шутки, а потом внезапно обиделась и запретила ему использовать ее имя, фото и видео. После чего блогер стал изменять ее голос и забуривать лицо в своих роликах. Однако продолжил смеяться над Лесей.

Конфликт Дурнева и Ефросининой

Также не так давно Алексей Дурнев оскорбил Машу Ефросинину, назвав ее "телезвездой из прошлого". Маша заявила, что такие слова не достойны мужчины и что ей было очень больно и обидно их слышать.