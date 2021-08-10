"Купальник забыла?": Леся Никитюк оголила грудь на дорогом европейском курорте (фото)

Украинская блогерша и телеведущая Леся Никитюк улетела отдыхать на один из самых престижных и дорогих европейских курортов. Девушка не устает постить фото с отдыха в ярких нарядах и красивых купальниках.

Однако свежее фото в Instagram Никитюк заставило поклонников подозревать, что на этот раз купальник надеть телезвезда забыла.

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Все дело в том, что Леся нарядилась в яркое бикини необычного кроя, которое приоткрыло ее грудь. "Леся, вы забыли купальник и повязали шарф? Интересное решение", - отметили ее подписчики в комментариях.

При этом нельзя не отметить, что фигура у звезды идеальна. На теле Никитюк нет ни грамма лишнего жира, а вот пресс прорисован хорошо.

Напомним, что недавно Леся Никитюк стала вторым человеком в стране, после Зеленского. Украинская телеведущая и звезда тревел-шоу "Орёл и решка" Леся Никитюк заняла второе место в рейтинге Top Instagram Influencers.