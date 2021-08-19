"Їй тільки на залізниці працювати": блогер Олексій Дурнєв образив Лесю Никитюк — телеведуча не змовчала

Між блогером і телеведучою вже давно є конфлікт.

Між відомим українським блогером Олексієм Дурнєвим і телеведучою Лесею Нікітюк назріває черговий скандал. Блогер зневажливо висловився про зріст ведучої, Леся ж у відповідь мовчати не стала і відповіла йому не менш різко.

Так, в одному зі своїх відео Дурнєв каже: "Метр вісімдесят три! (Зріст Лесі Никитюк складає 1,8 м, — прим. ред.). Вибачте, це тільки на залізниці працювати. Красиві жінки — вони ж всі невисокі".

Обурена телеведуча опублікувала ролик у себе на сторінці і написала гнівний пост, в якому заявила, що на цей раз Дурнєв перейшов усі межі і що не можна ображати людей через зріст або вагу.

"Опущуся на секунду до твого рівня гумору і скажу так, щоб тобі було зрозуміло: ти зі своїм зростом бачив тільки пілотку провідниці!", — написала ображена Леся.

Вона також записала жартівливі ролики, в яких постала в образі провідниці і пожартувала, що "в сусідніх з нею вагонах" їдуть Оля Полякова, Катерина Осадча та Маша Єфросиніна (зріст співачки і ведучих також вище 1,8 метра, — прим. ред.) .

Олексій Дурнєв та Леся Никитюк: конфлікт

Конфлікт Лесі Никитюк та Олексія Дурнєва триває вже досить давно. Блогер неодноразово висміював Лесю в своєму шоу "Дурнєв смотрит сторис". За його словами, ведуча спочатку з гумором сприймала все його жарти, а потім раптово образилася і заборонила йому використовувати її ім’я, фото і відео. Після чого блогер став змінювати її голос і заблюрювати обличчя в своїх роликах. Однак продовжив сміятися над Лесею.

Конфлікт Дурнєва і Єфросиніної

Також не так давно Олексій Дурнєв образив Машу Єфросиніну, назвавши її "телезіркою з минулого". Маша заявила, що такі слова не гідні чоловіка і що їй було дуже боляче і прикро їх чути.