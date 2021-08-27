Укр

"Семейные посиделки": Леся Никитюк похвасталась музыкальными талантами своей мамы (видео)

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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"Семейные посиделки": Леся Никитюк похвасталась музыкальными талантами своей мамы (видео) Новость обновлена 27 августа 2021, 11:33
Леся Никитюк. Фото Инстаграм Леси Никитюк

Леся Никитюк показала, как выглядела в юности ее мама.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее поссорилась с блогером Алексеем Дурневым, очень любит свою семью, и часто делится со своими подписчиками различными фото и видео с родителями и племянницами.

Судя по странице Леси в Инстаграм она еще та мамина дочка. Мама Кэт (Екатерина Петровна Никитюк) очень часто мелькает, как в сторис, так и в постах ведущей. И вот "видеоотчет" Никитюк с очередных семейных посиделок не обошелся без нее.

Леди Ле продемонстрировала музыкальные таланты своей мамы. Екатерина Петровна сыграла на баяне и спела несколько песен с дочерью.

Также, Леся Ивановна поделилась несколькими архивными фото своей семьи, на которых показала, какой была в юности ее мама, отец и братик.

Мама Леси Никитюк в юности
Мама Леси Никитюк в юности
Мама Леси Никитюк
Мама Леси Никитюк
Мама Леси Никитюк в 10-м классе
Мама Леси Никитюк в 10-м классе
Брат мамы Леси Никитюк
Брат мамы Леси Никитюк
Леся Никитюк с братом
Леся Никитюк с братом

Ранее, "Телеграф писал, что Леся Никитюк стала вторым человеком в Украине, после Зеленского, заняв "серебрянное" место в рейтинге Top Instagram Influencers.

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