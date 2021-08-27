"Семейные посиделки": Леся Никитюк похвасталась музыкальными талантами своей мамы (видео)
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Леся Никитюк показала, как выглядела в юности ее мама.
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее поссорилась с блогером Алексеем Дурневым, очень любит свою семью, и часто делится со своими подписчиками различными фото и видео с родителями и племянницами.
Судя по странице Леси в Инстаграм она еще та мамина дочка. Мама Кэт (Екатерина Петровна Никитюк) очень часто мелькает, как в сторис, так и в постах ведущей. И вот "видеоотчет" Никитюк с очередных семейных посиделок не обошелся без нее.
Леди Ле продемонстрировала музыкальные таланты своей мамы. Екатерина Петровна сыграла на баяне и спела несколько песен с дочерью.
Также, Леся Ивановна поделилась несколькими архивными фото своей семьи, на которых показала, какой была в юности ее мама, отец и братик.
Ранее, "Телеграф писал, что Леся Никитюк стала вторым человеком в Украине, после Зеленского, заняв "серебрянное" место в рейтинге Top Instagram Influencers.
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