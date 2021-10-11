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Юлии Саниной - 31: как изменилась певица за 10 лет существования The Hardkiss (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
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Солистке The Hardkiss Юлии Саниной исполняется 31 год
Солистке The Hardkiss Юлии Саниной исполняется 31 год

Артистка на сцене уже более 10 лет, а ее фантастические образы всегда поражали ее фанатов

В понедельник, 11 октября, украинская певица и фронтвумен популярной рок-группы The Hardkiss Юлия Санина празднует 31-летие. Всего за день до праздничной даты рокерша была в качестве судьи на проекте "Танцы со звездами".

"Телеграф" вспомнил, как поменялась главная рок-звезда Украины за последнее десятилетие.

Санина родилась в семье музыкантов 11 октября 1990 года в Киеве. Впервые она выступила на сцене, когда ей было три года; затем она пела в ансамбле своего отца. Со временем девушка начала выступать как сольная вокалистка, а также как участница детского ансамбля и джазовой группы.

С детства Юлия Санина пела в ансамбле
С детства Юлия Санина пела в ансамбле

В 2005 году окончила Музыкальную школу джазового и эстрадного искусства. Позже поступила в Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко и в 2013 году получила степень магистра фольклористики. Во время учебы в колледже у нее также вырос интерес к журналистике. Именно после интервью с украинским продюсером Валерием Бебко у пары завязались романтические отношения.

Юлия Санина и Валерий Бебко счастливы в отношениях уже более 12 лет
Юлия Санина и Валерий Бебко счастливы в отношениях уже более 12 лет
Юлия Санина 10 лет назад была шатенкой, а сейчас - блондинка
Юлия Санина 10 лет назад была шатенкой, а сейчас - блондинка
Вот как певица выглядела на своей свадьбе 10 лет назад
Вот как певица выглядела на своей свадьбе 10 лет назад
Валерий Бебко и Юлия Санина - свадебные фото
Валерий Бебко и Юлия Санина - свадебные фото

В сентябре 2011 года Санина и Бебко создали эстрадный дуэт Val & Sanina. Позже группа переименовалась в The Hardkiss. С 2013 года украинская группа начала гастролировать по Европе с концертами, а после участия в нацотборе на "Евровидения" коллектив получил бешеную популярность в Украине.

Юлии Саниной было 18 лет, когда она познакомилась с Валерием Бебко
Юлии Саниной было 18 лет, когда она познакомилась с Валерием Бебко

Юлия Санина и Валерий Бебко воспитывают сына Данила, который родился у пары 21 ноября 2015 года.

Этот год очень богат на важные события в жизни певицы. Так, в 2021 году украинской рок-группе The Hardkiss исполнилось 10 лет. В честь юбилея Санина показала, как менялись его участники.

Перед годовщиной группа The Hardkiss выпустила свой четвертый студийный альбом "Живая и не железная", над которым коллектив работал два года. Всего в пластинку вошло 10 песен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Юлия Санина спародировала свою коллегу, певицу Тину Кароль, перевоплотившись в ее образ из клипа "Скандал".

Теги:
#The Hardkiss #Юлия Санина
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