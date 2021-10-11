Юлії Саніній — 31: як змінилася співачка за 10 років існування The Hardkiss (фото)

Артистка на сцені вже більше 10 років, а її фантастичні образи завжди вражали її фанатів

У понеділок, 11 жовтня, українська співачка і фронтвумен популярної рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна святкує 31-річчя. Всього за день до святкової дати рокерша була в якості судді на проекті "Танці з зірками".

"Телеграф" згадав, як змінилася головна рок-зірка України за останнє десятиліття.

Саніна народилася в сім’ї музикантів 11 жовтня 1990 року в Києві. Вперше вона виступила на сцені, коли їй було три роки; потім вона співала в ансамблі свого батька. Згодом дівчина почала виступати як сольна вокалістка, а також як учасниця дитячого ансамблю і джазової групи.

З дитинства Юлія Саніна співала в ансамблі

У 2005 році закінчила Музичну школу джазового та естрадного мистецтва. Пізніше вступила до Київського національного університету ім. Тараса Шевченка і в 2013 році отримала ступінь магістра фольклористики. Під час навчання в коледжі у неї також виріс інтерес до журналістики. Саме після інтерв’ю з українським продюсером Валерієм Бебко у пари зав’язалися романтичні стосунки.

Юлія Саніна та Валерій Бебко щасливі у відносинах вже більше 12 років

Юлія Саніна 10 років тому була шатенкою, а зараз — блондинка

Ось як співачка виглядала на своєму весіллі 10 років тому

Валерій Бебко і Юлія Саніна — весільні фото

У вересні 2011 року Саніна і Бебко створили естрадний дует Val & Sanina. Пізніше група перейменувалася в The Hardkiss. З 2013 року українська група почала гастролювати по Європі з концертами, а після участі в нацвідборі на "Євробачення" колектив здобув шалену популярність в Україні.

Юлії Санін було 18 років, коли вона познайомилася з Валерієм Бебко

Юлія Саніна та Валерій Бебко виховують сина Данила, який народився у пари 21 листопада 2015 року.

Цей рік дуже багатий на важливі події в житті співачки. Так, у 2021 році українській рок-групі The Hardkiss виповнилося 10 років. На честь ювілею Саніна показала, як змінювалися його учасники.

Перед річницею група The Hardkiss випустила свій четвертий студійний альбом "Жива і не залізна", над яким колектив працював два роки. Всього в платівки увійшло 10 пісень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Юлія Саніна спародіювала свою колегу, співачку Тіну Кароль, перевтілившись в її образ з кліпу "Скандал".