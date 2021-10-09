"Ліпсінк Батл" в шоу "Маскарад": Саніна і Дантес яскраво спародіювали Тіну Кароль (відео)

Юлія Саніна та Володимир Дантес поборолися за право першим розкрити учасника шоу

У суботу ввечері, 9 жовтня, вийшов четвертий випуск другого сезону одного з найпопулярніших талант-шоу на телеканалі "1+1" — "Маскарад". Ведучим другого сезону став Тимур Мірошниченко. Українські зірки продовжують грати в "угадайку" з учасниками, що ховаються за костюмами загадкових персонажів.

В рамках традиційного "Ліпсінк батла" на цей раз команди робили пародію на образ співачки Тіна Кароль із її недавнього кліпу "Скандал". Переможця батла визначатимуть глядачі в залі за допомогою спеціального голосування.

У виконавицю перевтілилися Юлія Саніна з команди Юрія Ткача та Володимир Дантес з команди Ігоря Ласточкіна. Так, в конкурсі перемогу отримала команда Ігоря Ласточкіна, і саме вона отримала право першими назвати свої версії суперзірок, які ховаються в таємничих образах.

Нагадаємо, що в попередніх випусках були розсекречені Папуга з Ріо і Ведмедик Тедді, Медуза Горгона і Жінка-Кішка, а також Арлекін і Мавка.