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"Ліпсінк Батл" в шоу "Маскарад": Саніна і Дантес яскраво спародіювали Тіну Кароль (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
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Шоу "Маскарад" — співаки спародіювали Тіну Кароль Новина оновлена 09 жовтня 2021, 22:23
Шоу "Маскарад" — співаки спародіювали Тіну Кароль

Юлія Саніна та Володимир Дантес поборолися за право першим розкрити учасника шоу

У суботу ввечері, 9 жовтня, вийшов четвертий випуск другого сезону одного з найпопулярніших талант-шоу на телеканалі "1+1" — "Маскарад". Ведучим другого сезону став Тимур Мірошниченко. Українські зірки продовжують грати в "угадайку" з учасниками, що ховаються за костюмами загадкових персонажів.

В рамках традиційного "Ліпсінк батла" на цей раз команди робили пародію на образ співачки Тіна Кароль із її недавнього кліпу "Скандал". Переможця батла визначатимуть глядачі в залі за допомогою спеціального голосування.

У виконавицю перевтілилися Юлія Саніна з команди Юрія Ткача та Володимир Дантес з команди Ігоря Ласточкіна. Так, в конкурсі перемогу отримала команда Ігоря Ласточкіна, і саме вона отримала право першими назвати свої версії суперзірок, які ховаються в таємничих образах.

Нагадаємо, що в попередніх випусках були розсекречені Папуга з Ріо і Ведмедик Тедді, Медуза Горгона і Жінка-Кішка, а також Арлекін і Мавка.

Теги:
#Шоу #Маскарад #Володимир Дантес #Юлія Саніна
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