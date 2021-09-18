Шоу "Маскарад-2": хто із учасників показав свої справжні обличчя першими (фото, відео)

18 вересня стартував другий сезон найзагадковішого шоу "Маскарад"

У суботу, 18 вересня, на телеканалі "1+1" стартувала прем’єра другого сезону одного з найбільш непередбачуваних телепроектів України — "Маскарад". На цей раз ведучим шоу був не Юрій Горбунов, в Тимур Мірошниченко.

Зірки українського шоу-бізнесу знову постали перед глядачами в яскравих костюмах і масках. А дві зіркові команди зійшлися в боротьбі за "кращого знавця". За звання чемпіона в першій трійці змагаються українська телеведуча Маша Єфросиніна, фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна і гуморист Юрій Ткач.

У кожному випуску буде 5 різножанрових виступів зірок. В кінці три героя переходять в наступну програму і до них приєднаються два нових.

Першим на сцену вийшов яскравий і запальний Папуга з Ріо.

Наступна на сцену вийшла містична і фантастична Медуза Горгона.

Міфічна істота Мавка здивувала своїм казковим виступом.

Наступна на сцену вийшла Єгипетська жінка-кішка.

Останнім героєм став Ведмедик Тедді.

Право першим відкрити того чи іншого персонажа отримала команда Юрія Ткача.

Отже, першого для розсекречення вибрали Папугу з Ріо, і ним виявився ведучий "Сніданку. Вихідний" на "1+1" — Олександр Попов.

А ось під костюмом Ведмедики Тедді ховався Михайло Поплавський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як відбулась перша церемонія троянд в шоу "Холостячка" зі Златою Огневич.