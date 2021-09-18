Шоу "Маскарад-2": кто из участников показал свои настоящие лица первыми (фото, видео)

18 сентября стартовал второй сезон самого загадочного шоу "Маскарад"

В субботу, 18 сентября, на телеканале "1+1" стартовала премьера второго сезона одного из самых непредсказуемых телепроектов Украины — "Маскарад". На этот раз ведущим шоу был не Юрий Горбунов, в Тимур Мирошниченко.

Звезды украинского шоу-бизнеса снова предстали перед зрителями в ярких костюмах и масках. А две звездные команды сошлись в борьбе за "лучшего знатока". За звание чемпиона в первой тройке соревнуются украинская телеведущая Маша Ефросинина, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и юморист Юрий Ткач.

В каждом выпуске будет 5 разножанровых выступлений звезд. В конце три героя переходят в следующую программу и к ним присоединятся два новых.

Первым на сцену вышел яркий и зажигательный Попугай из Рио.

Следующая на сцену вышла мистическая и фантастическая Медуза Горгона.

Мифическое существо Мавка удивила своим сказочным выступлением.

Следующая на сцену вышла Египетская женщина-кошка.

Последним героем стал Мишка Тедди.

Право первым открыть того или иного персонажа получила команда Юрия Ткача.

Итак, первого для рассекречивания выбрали Попугая из Рио, и им оказался ведущий "Сніданку. Вихідний" на "1+1" — Александр Попов.

А вот под костюмом Мишки Тедди прятался Михаил Поплавский.

Напомним, что в прошлом году телеканал "Украина" обвинил телеканал "1+1" в плагиате программы "Маскарад", пообещав подать иск в суд. "Плюсы" в свою очередь сделали ответное заявление, в котором отрицают "пиратское поведение", и сообщили о своем намерении подать в суд за клевету.