Укр

"Холостячка-2" со Златой Огневич: кто первым покинул проект (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
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Злата Огневич - "Холостячка-2021" Новость обновлена 18 сентября 2021, 01:37
Злата Огневич - "Холостячка-2021"

Во втором сезоне "Холостячки" состоялась первая церемония роз

В пятницу вечером, 17 сентября, прошла премьера второго сезона популярного реалити-шоу "Холостячка", в котором главная роль досталась украинской певице Злате Огневич.

Напомним, что в 2021 году участие в реалити приняли 25 мужчин. По результатам общения с участниками, Злата отсеяла некоторых из мужчин, с которыми не видела своего будущего.

Так, с первой церемонии роз ушли дизайнер Джей Алекберов, фотограф Роман Еременко, владелец спортивного клуба Вадим Панов, музыкант Сергей Асафатов, режиссер Юрий Рудый, маркетолог Андрей Миронюк, предприниматель Сергей Тарасов, танцор Макс Ежов и трейдер Назар Малетич.

На второй неделе проекта за внимание и сердце Златы Огневич будут бороться 16 участников.

Ранее ведущий проекта "Холостячка" Григорий Решетник рассказал, чем будет удивлять второй сезон шоу.

Теги:
#Шоу #Злата Огневич #Холостячка
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