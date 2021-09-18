"Холостячка-2" со Златой Огневич: кто первым покинул проект (фото)

Во втором сезоне "Холостячки" состоялась первая церемония роз

В пятницу вечером, 17 сентября, прошла премьера второго сезона популярного реалити-шоу "Холостячка", в котором главная роль досталась украинской певице Злате Огневич.

Напомним, что в 2021 году участие в реалити приняли 25 мужчин. По результатам общения с участниками, Злата отсеяла некоторых из мужчин, с которыми не видела своего будущего.

Так, с первой церемонии роз ушли дизайнер Джей Алекберов, фотограф Роман Еременко, владелец спортивного клуба Вадим Панов, музыкант Сергей Асафатов, режиссер Юрий Рудый, маркетолог Андрей Миронюк, предприниматель Сергей Тарасов, танцор Макс Ежов и трейдер Назар Малетич.

На второй неделе проекта за внимание и сердце Златы Огневич будут бороться 16 участников.

Ранее ведущий проекта "Холостячка" Григорий Решетник рассказал, чем будет удивлять второй сезон шоу.