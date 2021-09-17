Теннисист из Болгарии и ресторатор из Лондона: какие парни приехали к "Холостячке" из-за границы (фото)

Со Златой Огневич прилетели познакомиться парни из Мексики, Болгарии и Англии

В пятницу вечером, 17 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ стартовала премьера второго сезона популярного украинского шоу "Холостячка". Главной героиней проекта в 2021 году стала певица Злата Огневич.

35-летняя звезда уже познакомилась с некоторыми участниками, которые отправились на первую вечеринку реалити.

Три участника прилетели из других стран ради Златы Огневич. Один из них – теннисист Васко Младенов, который прибыл из Болгарии. Также на встречу к певице пришел плавец и подводный фотограф Андрей Хветкевич и подарил ей серьги.

Андрей Хветкевич - плавец и рекордсмен

Кроме этого, к украинской красавице прилетел ресторатор из Лондона Винченцо Дулепа. Сам мужчина родом из Черновцов.

Следующими на мотоциклах подъехали участники: Сергей, Вадим и Юрий. Сергей, коллега и знакомый Златы, музыкант. При встрече пара вместе спела романтическую песню, которая была написала мужчиной и посвящена девушке.

Вадим же подарил Злате большой бриллиант, сделанный из стекла.

Также артистка познакомилась с предпринимателем из Киева Сергеем.

После этого к главной героине "Холостячки" подъехал бизнесмен по имени Максим. Мужчина родом из Киеве, и долгое время жил в Китае.

Также в проекте решили принять участие фотограф Роман, который подарил Злате небольшой фотоаппарат.

Ранее Злата Огневич рассказывала, что хотела бы с будущим мужем заниматься общим делом.